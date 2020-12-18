Стоимость жилья в Украине за год выросла на 5-10% - НБУ

Спрос на рынке недвижимости в Украине восстановился и медленно растет, ведь доступность жилья остается высокой по историческим меркам. Цены на недвижимость также умеренно выросли, несмотря на пандемию и замедление экономической активности.

Об этом говорится в годовом отчете о финансовой стабильности, презентованном сегодня Нацбанком Украины.

Читайте также: Столичный рынок нового жилья вошел в пике

“После стремительного падения во II квартале этого года почти на треть в годовом измерении спрос на недвижимость начал медленно расти. В III квартале 2020 года уже было заключено на 2,8% больше сделок купли-продажи жилья, чем год назад – отложенный спрос постепенно реализуется. С начала карантина в Киеве было выставлено на продажу около полусотни жилых комплексов (+11% г/г) – и это несмотря на временное снижение спроса на пике карантинных ограничений и ограниченную роль ипотеки на рынке жилья”, – говорится в отчете.

Отмечается, что восходящий тренд спроса обусловлен, среди прочего, ростом доступности жилья, которая за “десятилетие увеличилось более чем в два раза”.

“За год показатель Price-to-income почти не изменился, поскольку темпы роста номинальных доходов населения и цен на жилье были почти тождественными. А вот Price-to-rent – вырос, ведь цена аренды жилья росла более медленно, чем его стоимость”, – сообщают в НБУ.

В то же время, по данным Нацбанка, цены на жилье в стране продолжают стабильно расти.

“В столице стоимость нового жилья в гривне в сентябре 2020 года была выше на 5-10%, чем год назад, на вторичном рынке, в долларе – до 5%. Рыночные цены на жилье в Киеве в целом близки к естественному уровню, хотя периодически отклоняются от него. Например, в последние месяцы стоимость жилья в Киеве росла даже несмотря на пандемию и сопутствующие ограничения. Хотя фундаментальные факторы, обусловливающие динамику цен, например, уровень безработицы, несколько ухудшились”, – указано в отчете.

По данным специалистов, увеличение стоимости жилья в этом году было обусловлено прежде всего ростом цен на стройматериалы: на 5,3% г/г на конец сентября.

Кроме того, свою роль сыграли оживление ипотечного кредитования и рост уровня сбережений населения в условиях кризиса. Также рост цен в определенной степени объясняется снижением ставок по депозитам, что является альтернативным направлением для инвестирования в жилье. По данным НБУ, восходящий тренд цен сохранится и в дальнейшем.

В отчете говорится также о тенденции, по которой темпы ввода зданий в эксплуатацию замедлились.

“За первое полугодие 2020 года в Киеве было официально введено в эксплуатацию почти вдвое меньше жилья в многоквартирных домах, чем год назад. Это прежде всего связано с усложнением процесса получения сертификата о вводе в эксплуатацию из-за сложной и длительной реформы ГАСИ. В целом в Украине (кроме Киева) падение было значительно меньшим – на 5,2% г/г, поскольку за региональными органами домконтроля остался ограниченный функционал, который позволяет выдавать разрешительную документацию для застройки, рассчитанной до 400 человек, которая преобладает в регионах”, – отмечают авторы отчета.

Кроме того, констатируют в Национальном банке, на сегодня ипотека все еще не влияет на работу рынка недвижимости.

“За счет ипотеки на сегодня финансируется менее 5% сделок по покупке жилья. Поэтому потенциал роста ипотечного кредитования существенный. С начала года вместе со снижением общего уровня ставок заметно уменьшилась стоимость жилищных кредитов: по результатам самооценки собственной ипотеки банками, эффективная ставка за десять месяцев 2020 года уменьшилась почти на 7 п. п до 14,7%”, – говорится в отчете НБУ.