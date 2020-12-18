НБУ назвал главное отличие текущего экономического кризиса от предыдущих

Главным отличием экономического кризиса 2020 года было сохранение финансовой стабильности. Меры прошлых лет помогли пройти кризис с меньшими потерями, чем раньше.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время презентации “Отчета о финансовой стабильности”.

“Кризис еще не закончен, мы это понимаем. Но девять месяцев спустя можем говорить, что банковская система справляется с этим кризисом достаточно неплохо, в том числе благодаря действиям НБУ”, – сказал он.

Как напомнил Сологуб, кризисы в Украине происходят примерно раз в шесть лет. Ранее кризисы сопровождались обвалом гривны, выводом капитала и банкротствами банков.

По его словам, кризисы 2008 и 2014 годов были тройными, когда одновременно был кризис платежного баланса, кризис реального сектора экономики и финансовый кризис.

“На этот раз кризисные явления мы наблюдаем только в реальном секторе, в падении производства”, – сказал он.

Сологуб напомнил, что финансовый сектор в предыдущие кризисы был и источником кризиса, который потом происходил в экономике. С другой стороны, на него потом влияли кризисные явления, что отражалось на курсе гривны.

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