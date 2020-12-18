0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

НБУ назвал главное отличие текущего экономического кризиса от предыдущих

НБУ назвал главное отличие текущего экономического кризиса от предыдущих

Главным отличием экономического кризиса 2020 года было сохранение финансовой стабильности. Меры прошлых лет помогли пройти кризис с меньшими потерями, чем раньше.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время презентации “Отчета о финансовой стабильности”.

“Кризис еще не закончен, мы это понимаем. Но девять месяцев спустя можем говорить, что банковская система справляется с этим кризисом достаточно неплохо, в том числе благодаря действиям НБУ”, – сказал он.

Как напомнил Сологуб, кризисы в Украине происходят примерно раз в шесть лет. Ранее кризисы сопровождались обвалом гривны, выводом капитала и банкротствами банков.

По его словам, кризисы 2008 и 2014 годов были тройными, когда одновременно был кризис платежного баланса, кризис реального сектора экономики и финансовый кризис.

“На этот раз кризисные явления мы наблюдаем только в реальном секторе, в падении производства”, – сказал он.

Сологуб напомнил, что финансовый сектор в предыдущие кризисы был и источником кризиса, который потом происходил в экономике. С другой стороны, на него потом влияли кризисные явления, что отражалось на курсе гривны.

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году завершилась ликвидация 14 неплатежеспособных учреждений.
  • Цифровизация банковского бизнеса не прекратится после отмены локдаунов, карантинов и требований социального дистанцирования.
  • Вскоре в правительстве Украины начнутся большие кадровые ротации. Избирательный период аналитики называют традиционным временем новых правил и вызовов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.