День финансов: информация по IKEA, учетной ставке, ценам на ж/д билеты

Четверг, 10 декабря. В НБУ не удивили, а вот в IKEA – заинтересовали.

Решение по учетной ставке. Сегодня Нацбанк принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Как отмечает Нацбанк, с одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой – и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции.

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что монетарная политика Нацбанка в дальнейшем будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и инфляционных рисков.

Изменения в бюджет-2020 вступили в силу. Это значит, что средства Фонда борьбы с COVID-19 смогут направлять на предоставление материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности; бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников и компенсации расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.

Также сегодня вступил в силу соответствующий закон об изменениях в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина. Согласно документу, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если его совокупный размер по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 01.11.2020.

Еда и транспорт во время локдауна. Вчера мы писали о том, что Кабинет министров готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января. Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога на этот период будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. А заведениям питания будет разрешена адресная доставка и работа на вынос, а для других объектов торговли будут более строгие ограничения.

Ж/д билеты. Будет только дорожать? Укрзализныця планирует провести индексацию тарифов с 1 марта на 2% ежемесячно. Ожидается, что это принесет компании более полумиллиарда гривен доходов.

Две условные даты открытия IKEA в Киеве. Шведская компания IKEA планировала открыть первый оффлайн-магазин в Украине до конца 2020 года, но пока не успела выполнить этот план. Как сообщают СМИ, магазин IKEA в столичном ТРЦ Blockbuster Mall уже готов, но точную дату открытия магазина пока не называют. Это две условные даты – оставшиеся недели декабря или начало 2021 года.

Квартиры. Недорого. Актуально. Часто бюджет покупателей на квартиры не превышает $30 тыс, потому что они понимают, что покупают «сырую» квартиру, в которой потребуется ремонт и техника. Поэтому мы решили упростить вам поиск и подобрали ТОП-10 самых дешевых квартир на первичном рынке Киева. Это подборка готовых квартир от застройщиков, которые были в продаже на конец ноября – начало декабря 2020 года.

А в новом видео на нашем YouTube-канале Finance.ua мы вместо Алексея Козырева в этот раз поговорили с редактором портала “Минфин” Юрием Гусевым. Он рассказал о скачках курса доллара за прошлую неделю, о 8 тысячах помощи от Зеленского и, конечно, о нашумевшей новости касательно акций Facebook, Tesla и Netflix.