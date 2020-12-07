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СМИ: IKEA рассматривает две условные даты открытия первого оффлайн-магазина в Украине

СМИ: IKEA рассматривает две условные даты открытия первого оффлайн-магазина в Украине

Шведская компания IKEA, которая хотела открыть первый оффлайн-магазин в Украине до конца 2020 года, пока не успела выполнить этот план. Пока что ритейлер рассматривает две условные даты – оставшиеся недели декабря или начало 2021 года.

Об этом анонимно сообщил представитель сети торговых центров, передает НВ.Бизнес.

По словам источника, магазин IKEA в столичном ТРЦ Blockbuster Mall уже готов — завершены отделочные работы и расставлена мебель. Но точную дату открытия магазина собеседник издания назвать не смог.

Как известно, IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в сентябре 2018 года. Изначально предполагалось, что объект появится в ТРЦ Ocean Mall в середине 2019 года. Позже открытие магазина IKEA было перенесено на конец 2019 года. Тогда украинские СМИ выяснили, что ритейлер подписал договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall. Потом запуск перенесли на весну 2020 года, однако теперь вновь отложили из-за карантина.

Отметим, что IKEA начнет работу в Украине не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.

По материалам Сегодня
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