В Украине вступил в силу закон о списании налоговых долгов до 3060 гривен

В Украине начали списывать налоговые долги до 3060 гривен. Сегодня вступил в силу соответсвующий закон об изменениях в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина.

Вчера закон обнародовали в издании “Голос Украины”. Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Согласно документу, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если его совокупный размер по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 01.11.2020.

До 29 декабря 2021 года отсрочили погашение налогового долга налогоплательщиков – физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.

В законе прописано, что списываются также пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления этого закона в силу.

Порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию увеличивается до 3060 гривен.

Не будут облагать НДФЛ и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о соцподдержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина из-за коронавируса.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от его уплаты за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года.

Кроме того, освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщики единого налога первой группы в части сумм, подлежащих начислению, исчислению и уплате за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 за себя. При этом такие периоды включаются в страховой стаж.