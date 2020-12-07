Поддержка бизнеса: сегодня изменения в бюджет-2020 вступили в силу

В четверг, 10 декабря, вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год. Они направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Вчера документ был опубликован в издании “Голос Украины” и вступил в силу на следующий день после обнародования.

Закон внес изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020. Они разрешили направлять средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на предоставление:

одноразовой матпомощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности усиления карантина;

одноразовой матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;

одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.

Напомним, этот закон Верховная Рада одобрила 4 декабря.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Кому предоставляется пособие: застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, работа которых временно остановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных с целью предотвращения СОVID -19;

физическим лицам – предпринимателям, экономическая деятельность которых приостановлена ​​и она соответствует Перечню основных видов экономической деятельности, утвержденному постановлением Кабинета министров.

Выплата единовременной материальной помощи производится на основании заявления, поданного застрахованным лицом до 21 декабря 2020 года включительно.

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