Поддержка бизнеса: сегодня изменения в бюджет-2020 вступили в силу

В четверг, 10 декабря, вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год. Они направлены на поддержку бизнеса на время карантина.
Вчера документ был опубликован в издании “Голос Украины” и вступил в силу на следующий день после обнародования.
Закон внес изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020. Они разрешили направлять средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на предоставление:
Напомним, этот закон Верховная Рада одобрила 4 декабря.
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