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Поддержка бизнеса: сегодня изменения в бюджет-2020 вступили в силу

Поддержка бизнеса: сегодня изменения в бюджет-2020 вступили в силу

В четверг, 10 декабря, вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год. Они направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Вчера документ был опубликован в издании “Голос Украины” и вступил в силу на следующий день после обнародования.

Закон внес изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020. Они разрешили направлять средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на предоставление:

  • одноразовой матпомощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности усиления карантина;
  • одноразовой матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;
  • одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.

Напомним, этот закон Верховная Рада одобрила 4 декабря.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.
  • Кому предоставляется пособие: застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, работа которых временно остановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных с целью предотвращения СОVID-19;
  • физическим лицам – предпринимателям, экономическая деятельность которых приостановлена ​​и она соответствует Перечню основных видов экономической деятельности, утвержденному постановлением Кабинета министров.
  • Выплата единовременной материальной помощи производится на основании заявления, поданного застрахованным лицом до 21 декабря 2020 года включительно.

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По материалам РБК-Украина
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