Стали известны даты нового локдауна – источники

Кабинет министров готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью “Украинской правде”, сообщают источники “УП” в правительстве.

“Я анонсирую так, что эти меры будут в общем похожи на те, которые были во время карантина выходного дня. Конечно, какие-то будут немного жестче, какие-то немножко мягче, то есть мы учтем те особенности и, скажем, те знания, которые все-таки уже получили в течение этих шести дней карантина. Мы учтем особенности такого зимнего, каникулярного периода, и также где-то попробуем совместить те возможности, которые дают зимние каникулы, с той необходимостью, которая есть при введении такого разрыва эпидемиологической цепочки”, – сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, жесткий карантин должен длиться от 15 до 21 дня, чтобы привести к разрыву цепочки в распространении коронавируса. Предварительно, его планируют начать в период со 2 до 10 января.

В то же время, по данным источников, Кабмин готовится ввести локдаун с 8 по 24 января включительно.