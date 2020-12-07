Усиленный карантин в январе: что и как будет работать (инфографика)

Во время дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года работа транспорта не будет останавливаться – в частности, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
“Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения”, – написал он.
Министр добавил, что внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.
“Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир”, – отметил Криклий.
По его словам, метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.
Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.
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