Шольц призвал страны с развивающейся экономикой к участию в саммите мира по Украине — Finance.ua

Шольц призвал страны с развивающейся экономикой к участию в саммите мира по Украине Сегодня 18:33

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в Глобальном саммите мира по Украине.

Об этом сообщает Deutschlandfunk.

По его словам, если такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, призовут россию вывести свои войска из Украины, шансы на скорый мир возрастут.

Канцлер считает, что развивающиеся страны также должны активизировать свои дипломатические усилия для проведения мирной конференции, запланированной в Швейцарии на июнь.

На встрече под Люцерном, в частности, будет обсуждено, что в войне против Украины не должно использоваться ядерное оружие, а также что не должно быть атак на атомные электростанции.

Глобальный саммит мира

В этом году впервые состоится встреча на самом высоком уровне по украинской программе мира. Украина пригласила к участию в этом мероприятии более 150 стран.

В то же время Киев отказался пригласить на саммит россию. Как отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, присутствие рф возможно только на втором заседании модели.

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