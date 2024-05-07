Шольц призвал страны с развивающейся экономикой к участию в саммите мира по Украине — Finance.ua
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Шольц призвал страны с развивающейся экономикой к участию в саммите мира по Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в Глобальном саммите мира по Украине.
Об этом сообщает Deutschlandfunk.
По его словам, если такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, призовут россию вывести свои войска из Украины, шансы на скорый мир возрастут.
Канцлер считает, что развивающиеся страны также должны активизировать свои дипломатические усилия для проведения мирной конференции, запланированной в Швейцарии на июнь.
На встрече под Люцерном, в частности, будет обсуждено, что в войне против Украины не должно использоваться ядерное оружие, а также что не должно быть атак на атомные электростанции.

Глобальный саммит мира

В этом году впервые состоится встреча на самом высоком уровне по украинской программе мира. Украина пригласила к участию в этом мероприятии более 150 стран.
В то же время Киев отказался пригласить на саммит россию. Как отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, присутствие рф возможно только на втором заседании модели.
По материалам:
РБК-Україна
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