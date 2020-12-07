Шевченко рассказал, от чего будет зависеть изменение учетной ставки

Монетарная политика Нацбанка в дальнейшем будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и инфляционных рисков. Это может привести к ухудшению потребительских настроений и снижению внутреннего спроса, что будет тормозить экономическую активность и инфляцию.
Об этом во время брифинга по решениям касательно монетарной политики заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
“В случае быстрой стабилизации эпидемической ситуации экономика продолжит восстанавливаться, что будет сопровождаться умеренным ускорением инфляции. Основным стимулирующим инструментом будет выступать фискальная политика, в том числе ожидаемое повышение минимальной заработной платы. Национальный банк, хотя и будет проводить мягкую монетарную политику, готов также отреагировать повышением учетной ставки на ускорение инфляции в условиях оживления мировой и украинской экономик”, – отметил Шевченко.
Актуальными остаются также другие риски:
Реализация негативного сценария развития пандемии будет сдерживать потребительский спрос и замедлит экономический рост в целом. При таких условиях инфляционное давление будет слабее, в то же время Национальный банк сможет предоставить экономике дополнительный монетарный импульс.
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