Украина работает над критериями адресной финансовой помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина работает над критериями адресной финансовой помощи

Казна и Политика
14
Украина работает над критериями адресной финансовой помощи
Украина работает над критериями адресной финансовой помощи
Украине сейчас важно сохранить денежную поддержку очень адресно, очень таргетировано, именно для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются. В Минсоцполитики работают над критериями такой помощи, над ее максимальной цифровизацией.
Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, выступая на Международном саммите министров.
Читайте также
«Никакими денежными выплатами не всегда можем вывести человека из сложных жизненных обстоятельств, особенно в то время, когда такого ресурса нам катастрофически не хватает. Ведь все, что сегодня зарабатывает наша экономика, мы 100% направляем на оборону», — сказала Жолнович.
Она напомнила, что все осуществляемые социальные расходы — это донации международных партнеров, участие Европейского Союза, США, Великобритании и других стран в тех или иных социальных программах.
Читайте также
«Соответственно нам сейчас очень важно сохранить денежную поддержку очень адресно, очень таргетировано именно для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются. Соответственно мы работаем над критериями такой помощи, над ее максимальной цифровизацией, над тем, чтобы делать очень четкую верификацию между доходами людей, между составом домохозяйства между теми мерами, которые принимаются для того, чтобы люди выходили из сложных жизненных обстоятельств и возвращались на рынок труда», — отметила Жолнович.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.