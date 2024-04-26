Украина работает над критериями адресной финансовой помощи — Finance.ua

Украина работает над критериями адресной финансовой помощи Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Украина работает над критериями адресной финансовой помощи

Украине сейчас важно сохранить денежную поддержку очень адресно, очень таргетировано, именно для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются. В Минсоцполитики работают над критериями такой помощи, над ее максимальной цифровизацией.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, выступая на Международном саммите министров.

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«Никакими денежными выплатами не всегда можем вывести человека из сложных жизненных обстоятельств, особенно в то время, когда такого ресурса нам катастрофически не хватает. Ведь все, что сегодня зарабатывает наша экономика, мы 100% направляем на оборону», — сказала Жолнович.

Она напомнила, что все осуществляемые социальные расходы — это донации международных партнеров, участие Европейского Союза, США, Великобритании и других стран в тех или иных социальных программах.

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«Соответственно нам сейчас очень важно сохранить денежную поддержку очень адресно, очень таргетировано именно для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются. Соответственно мы работаем над критериями такой помощи, над ее максимальной цифровизацией, над тем, чтобы делать очень четкую верификацию между доходами людей, между составом домохозяйства между теми мерами, которые принимаются для того, чтобы люди выходили из сложных жизненных обстоятельств и возвращались на рынок труда», — отметила Жолнович.

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УНН По материалам:

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