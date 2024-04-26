Комитет парламента Швейцарии одобрил помощь Украине в размере $5,5 млрд — Finance.ua

Комитет парламента Швейцарии одобрил помощь Украине в размере $5,5 млрд Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Комитет парламента Швейцарии одобрил помощь Украине в размере $5,5 млрд

26 апреля комитет швейцарского парламента проголосовал за поддержку помощи Украине в размере 5 млрд швейцарских франков ($5,5 млрд) в рамках более широкого пакета, направленного на улучшение обороноспособности Швейцарии.

Об этом сообщает Reuters.

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Поддержанный законодателями от левоцентристских и правоцентристских партий комитет по безопасности верхней палаты парламента одобрил пакет, чтобы предоставить 10,1 млрд франков дополнительных средств для армии вместе с суммой помощи для Украины.

В заявлении парламент отметил, что многомиллиардный пакет был задуман как чрезвычайный вклад в безопасность Швейцарии и «мир в Европе» из-за войны, которую россия ведет против Украины.

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Украинская часть пакета предусматривает поддержку реконструкции и ремонта гражданской инфраструктуры, сообщили в парламенте.

Комитет проголосовал за план менее чем за два месяца до того, как Швейцария должна принять международную конференцию высокого уровня, призванную помочь установить мир в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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