Суд в очередной раз подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам — НБУ — Finance.ua
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Суд в очередной раз подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам — НБУ

Фондовый рынок
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Хозсуд Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим собственникам, закрыв производство по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
«Постановлением Хозяйственного суда города Киева от 7 мая 2024 года закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате заключения которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года, и обязательство вернуть бывшим акционерам в собственность банка.
Дело было открыто по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd к НБУ, Кабинету Министров, Министерству финансов, ПриватБанку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц", — напомнили в НБУ.
По словам начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктора Григорчука, суд закрыл производство по делу на основании норм ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-ІХ.
Согласно этому закону, производства с такими исковыми требованиями подлежат закрытию.
Истцы сформировали такие исковые требования, следствием удовлетворения которых является возвращение им акций банка, однако закон это прямо запрещает, что и констатировал суд, объяснили в НБУ.
В НБУ также напомнили, что согласно статье 41 ЗУ «О системе гарантирования вкладов физических лиц» после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передаче инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка, в то же время такие акции не могут быть востребованы в пользу предыдущего владельца.
В настоящее время судами Украины закрыто производство по более чем 30 судебным делам по искам связанных с ПриватБанком лиц о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, заявили в Нацбанке.
По материалам:
Економічна Правда
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