Национальный банк Украины сохранил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

“С одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой – и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции. Инфляция существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5%+/-1 п. п.”, – говорится в сообщении регулятора.

В ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении. В месячном измерении рост индекса также был ощутим – на 1,3%. Такой прирост был выше, чем ожидал Национальный банк. Значительный вклад внесло увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду.

Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходам. Об этом свидетельствовал рост розничного товарооборота. Это также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии. Влияние “карантина выходного дня”, по нашим оценкам, было сравнительно незначительным, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей.

Как сообщили в НБУ, сотрудничество с Фондом остается фундаментом для восстановления украинской экономики. Финансирование от МВФ и других международных партнеров является критически важным для осуществления запланированных бюджетных расходов. Без этой поддержки фискальный импульс, необходимый для оживления экономики, будет значительно меньше, а восстановление – медленным.

Справка Finance.ua:

22 октября правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

3 сентября правление Национального банка также приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.