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Национальный банк Украины сохранил учетную ставку

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

“С одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой – и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции. Инфляция существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5%+/-1 п. п.”, – говорится в сообщении регулятора.

В ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении. В месячном измерении рост индекса также был ощутим – на 1,3%. Такой прирост был выше, чем ожидал Национальный банк. Значительный вклад внесло увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду.

Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходам. Об этом свидетельствовал рост розничного товарооборота. Это также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии. Влияние “карантина выходного дня”, по нашим оценкам, было сравнительно незначительным, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей.

Как сообщили в НБУ, сотрудничество с Фондом остается фундаментом для восстановления украинской экономики. Финансирование от МВФ и других международных партнеров является критически важным для осуществления запланированных бюджетных расходов. Без этой поддержки фискальный импульс, необходимый для оживления экономики, будет значительно меньше, а восстановление – медленным.

Справка Finance.ua:

  • 22 октября правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
  • 3 сентября правление Национального банка также приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
  • Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют займы.
По материалам Finance.UA
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