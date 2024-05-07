Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые самая большая потребность в людях — Finance.ua

Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые самая большая потребность в людях
В Министерстве обороны Украины перечислили должности, на которые в первую очередь подбираются люди, в том числе в рекрутинговых центрах. В настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2000 вакансий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексея Бежевца в эфире телемарафона.
«Это непосредственно те, которые собрали центры рекрутинга из воинских частей, пункт постоянной дислокации которых находится в регионе, где находится центр», — объясняет Бежевец.
В то же время он отметил, что еще около 10 000 различных вакансий разместили сейчас онлайн непосредственно воинские части.
«Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеку то, что его интересует. В соответствии с этими более 10 000 вакансий можно подобрать различные конкретные вакансии, которые максимально близки по специальности, по опыту, по видению человека», — отметил уполномоченный МОУ по рекрутингу.
В ком есть потребность
Как подчеркнул Бежевец, сейчас необходимость, прежде всего, в боевых частях, непосредственно участвующих в сдерживании агрессора в боевых действиях:
- водители;
- механики;
- стрелки;
- операторы всех видов вооружения;
- обслуга артиллеристов;
- операторы БПЛА;
- боевые медики.
«И не только боевые, а в общем медики. Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое образование, мог в армию зайти именно на должность, которая предусматривает именно медицинскую помощь», — рассказал уполномоченный МОУ по рекрутингу.
Кроме того, по его словам, есть также большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, обслуживанием, ремонтом. Есть вакансии на штабные должности.
«То есть большое количество должностей», — подчеркнул Бежевец.
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