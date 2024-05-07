Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые самая большая потребность в людях — Finance.ua

Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые самая большая потребность в людях Сегодня 19:02 — Личные финансы

Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые самая большая потребность в людях

В Министерстве обороны Украины перечислили должности, на которые в первую очередь подбираются люди, в том числе в рекрутинговых центрах. В настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2000 вакансий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексея Бежевца в эфире телемарафона.

«Это непосредственно те, которые собрали центры рекрутинга из воинских частей, пункт постоянной дислокации которых находится в регионе, где находится центр», — объясняет Бежевец.

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В то же время он отметил, что еще около 10 000 различных вакансий разместили сейчас онлайн непосредственно воинские части.

«Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеку то, что его интересует. В соответствии с этими более 10 000 вакансий можно подобрать различные конкретные вакансии, которые максимально близки по специальности, по опыту, по видению человека», — отметил уполномоченный МОУ по рекрутингу.

В ком есть потребность

Как подчеркнул Бежевец, сейчас необходимость, прежде всего, в боевых частях, непосредственно участвующих в сдерживании агрессора в боевых действиях:

водители;

механики;

стрелки;

операторы всех видов вооружения;

обслуга артиллеристов;

операторы БПЛА;

боевые медики.

«И не только боевые, а в общем медики. Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое образование, мог в армию зайти именно на должность, которая предусматривает именно медицинскую помощь», — рассказал уполномоченный МОУ по рекрутингу.

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Кроме того, по его словам, есть также большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, обслуживанием, ремонтом. Есть вакансии на штабные должности.

«То есть большое количество должностей», — подчеркнул Бежевец.

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