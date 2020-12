День финансов: карантин зимних каникул, Facebook и Tesla "в обращении", экономические паспорта

Среда, 9 декабря, позволит вам более тщательно спланировать не только финансовые растраты, но и в целом январь 2021:

Карантин зимних каникул. Кабинет министров готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, жесткий карантин должен длиться от 15 до 21 дня, чтобы привести к разрыву цепочки в распространении коронавируса.





Также в правительстве уже подсчитали экономические потери от карантина выходного дня.

НКЦБФР допустила к обращению акции Facebook и Tesla. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний – Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc. Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

Экономический паспорт гражданина. Бывший президент Грузии, действующий председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, Михеил Саакашвили заявил, что у нас может вскоре появиться “экономический паспорт украинца”. Его сейчас разрабатывают. Паспорт должен способствовать дополнительному созданию рабочих мест и доходам украинцам. Внедрение такого паспорта позволит получать деньги украинцам от того, что будут добываться ресурсы, говорит Саакашвили.

$34 млрд под землей. По словам исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксаны Оринчак, в 2019 году Украина недополучила из-за компаний со “спящими” лицензиями на добычу почти 1,5 млрд долларов в бюджет страны. Сейчас, в связи с падением цен на нефть, это 270 млн долларов. Уже разработаны пять шагов, чтобы пополнить бюджет на $34 млрд благодаря недрам Украины.

Тариф “Укрэнерго” на передачу электроэнергии снизится. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг 9 декабря согласовала снижение тарифа “Укрэнерго” на передачу электроэнергии. По данным регулятора, снижение состоится с января 2021 года. Как отмечается, тариф будет уменьшен на 18,83 гривен за мегаватт в час и составит 293,93 грн/МВт·ч (без НДС).

Белорусы забирают депозиты. С 1 января по 1 октября белорусы закрыли 303,4 тыс. счетов. Это 16,1% от количества на начало 2020 года. По состоянию на 1 октября физлица держали в 23 банках сумму, эквивалентную $6,9 млрд. Из этой суммы 73,4% занимали депозиты в иностранной валюте и 26,6% – в белорусских рублях. Для сравнения: на 1 января сумма вкладов достигала $7,2 млрд.