Пять шагов, чтобы пополнить бюджет на $34 млрд через недра Украины

В 2019 году Украина недополучила из-за компаний со “спящими” лицензиями на добычу почти 1,5 млрд долларов в бюджет страны. Сейчас, в связи с падением цен на нефть, это 270 млн долларов.

Об этом рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксана Оринчак на мероприятии “Как воплотить потенциал недр и пополнить бюджет на 34 млрд долларов до 2028 года”.

По словам Михаила Кухара, старшего экономиста «Ukraine Economic Outlook», в сотрудничестве двух ведомств были составлены 5 шагов, которые можно воплотить за 2-3 месяца плодотворной законодательной работы, чтобы уже через 8 лет ВВП Украины получил 34 млрд долларов за счет добывающей промышленности.

“По естественному сценарию развития, мы и так “обречены” на рост в последующие 8 лет: по подсчетам, ВВП в 2028 году должен составить 214 млрд долларов. Но если мы предпримем и реализуем несколько мер, ВВП Украины в то время составит 250 млрд долларов”, – поделился расчетами Михаил Кухар.

Дорожная карта развития отрасли. Законодательные изменения с подходом к каждому сектору добывающей отрасли:

1. Нефть и газ. Украина располагает от 0,8 до 1,3 трлн куб. м разведанных запасов газа и еще до 5 трлн куб. м перспективных (неразведанных запасов). Этих природных ресурсов достаточно, чтобы не только вывести Украину из статуса импортозависимой страны, но и превратить ее в чистого экспортера газа. При условии создания благоприятных налоговых условий, упрощение процедуры получения разрешений на проведение геологических исследований и разработку месторождений и завершения корпоративной реформы Укрнафты, Украина может нарастить объемы добычи нефти и конденсата с текущих 2,1 до 2,5 млн т.

2. Горно-металлургический комплекс Украины (черные металлы). Сегмент черных металлов генерирует $8,7 млрд экспортной выручки и примерно $1,1 млрд ВВП, что придает отрасли критически высокой важности. При упрощении условий ведения бизнеса и активной госполитике физические объемы добычи железной руды можно будет нарастить до 79 млн тонн, а вклад в ВВП будет равен $2,6 млрд.

3. Титановая промышленность и цветные металлы. По информации Института геологических наук НАНУ, ресурсы титановых руд Украины оцениваются в 20%, а утвержденные запасы колеблются в пределах 7-12% мировых запасов составляет 400 и 140-240 млн тонн соответственно. На сегодня доля украинского губчатого титана в мировом производстве составляет от 3-5%. В перспективе 10 лет технологические новации в титановой отрасли отсутствуют. Однако, при реализации стратегии развития титановой отрасли ожидается положительный прогноз – $7 млрд в ВВП, а экспорт увеличится на $2,8 млрд.

4. Горно-химическая отрасль. К 2030 году современная потребность отраслей экономики в фосфорном сырье оценивается в 2,3-2,8 млн т в год в расчете на 100% оксида фосфора Р2О5 (6-7 млн ​​т кондиционного апатитового концентрата). В 2019 году недропользователи горно-химической отрасли сгенерировали $750 млн ВВП. С учетом предлагаемых изменений в административно-регуляторном поле, ВВП может возрасти до $4 млрд в 2028 году.

5. Горно-минеральная отрасль. Эта отрасль добывающей промышленности – одна из самых тенизированных в добывающей промышленности. Поэтому, согласно официальным данным, она генерирует всего $536 млн, имея потенциал в $1,1 млрд. Развитие отрасли сдерживается двумя ключевыми факторами: высоким уровнем “теневых” карьеров, которые активно разрабатываются лицами, связанными с регуляторами, но не выставлены на аукционы для прозрачного распределения, а также высокой, часто специально усложненной бюрократией при выдаче лицензий на добычу минеральной воды.