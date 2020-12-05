В Украине разрешили продавать акции Facebook и Tesla

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний – Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc.
Как указано сообщении комиссии на ее сайте, такое решение она приняла во вторник, 8 декабря.
Согласно Положению о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины, решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Центрального депозитария ценных бумаг.
Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке. Эмитент иностранных ценных бумаг дополнительно взаимодействует с фондовой биржей для обеспечения прохождения процедуры листинга ценных бумаг иностранного эмитента.
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