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В Украине разрешили продавать акции Facebook и Tesla

В Украине разрешили продавать акции Facebook и Tesla

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний – Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc.

Как указано сообщении комиссии на ее сайте, такое решение она приняла во вторник, 8 декабря.

Согласно Положению о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины, решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Центрального депозитария ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке. Эмитент иностранных ценных бумаг дополнительно взаимодействует с фондовой биржей для обеспечения прохождения процедуры листинга ценных бумаг иностранного эмитента.

Справка Finance.ua:

  • С середины прошлого года на “Украинской бирже” стартовали продажи акций американской компании Apple, состоялась первая сделка. Акциями можно торговать и на ПФТС.
  • В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на создание в Украине фондового рынка за год. Он заверил, что консультации со специалистами о создании в Украине фондового рынка уже начались.

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По материалам Deutsche Welle
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