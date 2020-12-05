В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"

“Экономический паспорт украинца” может вскоре появиться в государстве. Его сейчас разрабатывают и он будет способствовать дополнительному созданию рабочих мест и давать доходы украинцам.
Об этом рассказал бывший президент Грузии, действующий председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили в эфире телеканала “Украина 24”.
Саакашвили объяснил, что “экономический паспорт украинца” будет значить для государства облегчение процесса добычи полезных ископаемых и возможность для страны обеспечивать себя полностью газом. Кроме того, внедрение такого паспорта позволит получать деньги украинцам от того, что будут добываться ресурсы.
“Если Украина будет добывать газ, а по нашим законам это очень упрощается, то каждый украинец будет иметь экономический паспорт, куда деньги от титана, от урана, а Россия сейчас специально блокирует, чтобы мы не добывали титан, уран, газ то же самое, практически Украина была в колониальной зависимости в смысле природных ископаемых – все это мы сейчас облегчаем, и каждый украинец будет иметь паспорт с рождения, куда деньги будут капать от того, что ресурсы будут добываться. это будет создавать рабочие места, это будет давать доходы украинцам”, – пояснил Саакашвили.
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