Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии снизится с января - решение НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 9 декабря согласовала снижение тарифа “Укрэнерго” на передачу электроэнергии. По данным регулятора, снижение состоится с января 2021 года. Об этом сообщает Бабель.
Как отмечается, тариф будет уменьшен на 18,83 гривен за мегаватт в час и составит 293,93 грн/МВт·ч (без НДС). То есть, снижение произойдет на 6 процентов. Тогда как ранее предлагалось увеличить тариф на 3,9 процентов, то есть на 12,05 грн/МВт·ч – до 324,81 грн/МВт·ч (без НДС).
К слову, на декабрь 2020 года тариф был установлен на уровне 312,76 грн/МВт·ч (без НДС). Наибольшую долю в этой структуре составляют расходы по спецобязательствам о компенсации “зеленым” производителям – 26,5 млрд гривен (65,02%), операционные расходы – 8,7 млрд (21,45%), расходы по прибыли – 2,6 млрд (6,34%), поддержка ГП “Гарантированный покупатель” – 2,5 млрд (6,04%) и финансовые расходы – почти 468 млн гривен (1,15%).
По данным Министерства энергетики, объем передачи “Укрэнерго” на 2021 год ожидается на уровне почти 139 миллиардов кВт·ч.
Напомним, в конце прошлого месяца исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко анонсировал рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей и назвал возможные цены.
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