В правительстве подсчитали экономические потери от карантина выходного дня

Введение в ноябре 2020 года карантина выходного дня не окажет существенного влияния на итоги года. По оценкам Минэкономики, потери составляют 0,04-0,06 п.п. ВВП в расчете за год.
Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.
Как отмечается в обзоре, учитывая структурные особенности коронакризиса, основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы (как кризисы предыдущих лет), что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы.
“Учитывая, что доля МСП ВЭД, деятельность которых подпадала под действие запрета и жестких ограничений в общем объеме добавленной стоимости по затратам производства является незначительной и составляет лишь 6,2% (в 2019 году), а также приспособленность отдельных ВЭД к новым условиям ведения бизнеса (онлайн продажи, работа на доставку, zoom конференции и переговоры и др.) по итогам года падение ВВП ожидается в пределах прогнозируемых тенденций – 4,8%-5,0% (г/г)”, – говорится в документе.
Таблица: Минэкономики
В то же время отдельным негативным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве, в условиях чрезвычайно низкого по сравнению прошлогодним рекордным объемом урожая зерновых культур, а также овощей, фруктов и масличных культур (неблагоприятные условия перезимовки озимых зерновых культур и изменчивость погодных условий в отдельных регионах в период вегетации и сбора для других культур), отмечается в обзоре.
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