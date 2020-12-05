Белорусы не доверяют национальной валюте и забирают депозиты

С 1 января по 1 октября белорусы закрыли 303,4 тыс. счетов. Это 16,1% от количества на начало 2020 года.
По данным регулятора, на 1 октября физлица держали в 23 банках сумму, эквивалентную $6,9 млрд. Из этой суммы 73,4% занимали депозиты в иностранной валюте и 26,6% – в белорусских рублях. Для сравнения: на 1 января сумма вкладов достигала $7,2 млрд.
“Иными словами, даже девальвация белорусского рубля не помогла вырасти денежному объему депозитов в этой валюте. Это означает, что произошел мощный отток вкладов из банковской системы”, – объясняют аналитики.
По состоянию на 1 января таких срочных вкладов у физлиц было на $6,31 млрд, а на 1 октября осталось на $4,90 млрд.
“Сумма депозита на 1 вкладчика изменилась не так драматично. Сумма отзывного вклада в валюте на человека до 1 октября составила $5,49 тыс., Тогда как на 1 января составляла $5,4 тыс. Аналогично с безотзывными валютными вкладами: $7,84 тыс. против $8,28 тыс. Примечательно, что иностранцы больше доверяют белорусскому рублю, чем сами белорусы”, – говорится в публикации.
По состоянию на 1 октября доля срочных вкладов в физлиц-нерезидентов достигла 35,1%, а у резидентов Беларуси – только 26,4%.
“Видимо, среди указанных иностранцев выше доля финансово грамотных людей, которые соблазнились относительно высокой доходностью по рублевым депозитам. Более высокий уровень финансовой грамотности нерезидентов можно объяснить экзотичностью белорусского рынка для внешнего мира – риски инвестирования денег велики и не каждый на это пойдет”, – объясняют аналитики.
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