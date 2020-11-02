День финансов, 6 ноября: экономических проектов за 10 лет, 255 грн за маску на подбородке, самый прибыльный банк 2020

Пятница, 6 ноября. Об экономических планах Кабмина на 10 лет, экономии семейного бюджета, штрафах за маски на подбородках.

30 проектов за 10 лет. Кабмин представил 30 приоритетных проектов экономического развития до 2030 года. В перечне проектов: создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и социальных услуг; уменьшение доли государства в экономике; развитие финансового сектора и уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес. Также премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал к 2030 году установить среднюю зарплату на уровне почти 900 долларов, а пенсию – почти 300 долларов.

По словам того же премьера, ВВП Украины за десять лет получит до $85 млрд от развития рынка земли, а средняя стоимость земли за 1 га увеличится практически в пять раз.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Стратегия экономического развития до 2030 года по результатам аудита экономики страны должна быть не декларацией, а планом, обязательным для выполнения всеми ветвями власти, независимо от смены руководителей. Президент отметил, что в 2021 году Украине исполняется 30 лет – возраст, когда “принято подводить предварительные итоги, делать важные выводы, взрослеть, без иллюзий и “розовых очков” честно ответить себе, где мы сейчас, куда хотим прийти, как и на что мы с вами готовы ради этого”.

255 грн за маску на подбородке. Сегодня Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает введение штрафа за неношение маски, или неправильное ношение в общественных местах и транспорте. Штрафы будут от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, т. е. от 170 до 255 грн.

Доступная ипотека под 5-7%. По плану Минфина (надеемся, что намного раньше, а не через 10 лет), в Украине должны запустить две программы по дешевым кредитам на жилье. Первая – это кредиты, которые будут предоставляться в сумме до 2 млн грн по низким процентным ставкам, примерно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. Вторая – финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса.

Но второй вариант подойдет не для всех. Подробнее по ссылке. Добавим, что в Минфине поддерживают идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости.

Кстати, насобирать на свою мечту (даже на все 100 кв. м), можно, если разумно распоряжаться своими деньгами и умело вести семейный бюджет. Например, если вести учет «прихода» и «расхода» средств, то через какое-то время можно увидеть картину своих трат и начать контролировать свои ресурсы. Ниже по ссылке 5 практических советов на эту тему:

Еще 5, но уже признаков того, что кредит для вас – правильный выбор, можно найти в совместном материале Finance.ua и Идея Банка. Текст ниже поможет вам принимать своевременные и правильные решения:

О прибыльных и не очень. По данным НБУ по итогам января-сентября 2020 года самым прибыльным банком стал государственный ПриватБанк, а самым убыточным — государственный Укрэксимбанк. За девять месяцев года ПриватБанк получил 21,3 млрд грн чистой прибыли, а государственный Укрэксимбанк — минус 2,25 млрд грн.

Тем временем… соучредитель monobank Олег Гороховский 🐈 признался, что банк запускает продажу банковских карт на кассах крупных торговых сетей Украины. Стоимость карты составит 50 грн.

Анонимные электронные кошельки канут в лету. НБУ внес изменения в “Положение об электронных деньгах в Украине”. Больше не будет ни анонимных электронных кошельков, ни анонимных денежных переводов. При открытии электронного кошелька, пользователь будет проходить идентификацию и верификацию. Кроме того, переводы с использованием электронных денег будут сопровождаться информацией о плательщике и получателе, как этого требует закон о финмониторинге.