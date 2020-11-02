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Анонимные электронные кошельки отменяются: владельцев возьмут под жесткий контроль

Анонимные электронные кошельки отменяются: владельцев возьмут под жесткий контроль

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в “Положение об электронных деньгах в Украине”. Они серьезно меняют правила обращения электронных денег.

Одно из главных новшеств – введение обязательной идентификации и верификации пользователей. То есть теперь больше не будет ни анонимных электронных кошельков, ни анонимных денежных переводов.

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Закон о финансовом мониторинге, который вступил в силу в апреле этого года, отнес электронные деньги к активам – таким же, как обычные банковские счета, недвижимость и т.п. И теперь электронные деньги подлежат контролю и учету, как все другие виды активов и доходов человека.

“То есть, открывая электронный кошелек, пользователь будет проходить идентификацию и верификацию. Кроме того, переводы с использованием электронных денег будут сопровождаться информацией о плательщике и получателе, как этого требует закон о финмониторинге”, – объясняет руководитель киевского офиса адвокатского объединения Matviyiv & Partners Юлия Лукошкина.

Как рассказала юрисконсульт компании UAPAY Оксана Пранципал, верификация – это не просто указать настоящее имя или предъявить паспорт. Верификация – это доступ ко всем данным человека.

Напомним, после вступления в силу закона о финмониторинге – с 28 апреля – верификации подлежат не только пользователи электронных денег, а также клиенты адвокатов, нотариусов, аудиторов тоже подлежат верификации. А банки должны были верифицировать своих клиентов еще раньше.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 28 апреля вступили в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с законом “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
  • Обязательная идентификация – если проводить переводы на сумму от 5 тыс. грн. Банк или финансовое учреждение обязательно должны “познакомиться” со своим клиентом, проверить его документы.
  • Эти нормы не касаются: оплаты жилищно-коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), уплаты кредита в сумме до 30 тыс. грн; переводов для оплаты товаров и услуг, проведенных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы) все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн, снятия средств со своего счета.
По материалам Сегодня
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