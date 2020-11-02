Анонимные электронные кошельки отменяются: владельцев возьмут под жесткий контроль

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в “Положение об электронных деньгах в Украине”. Они серьезно меняют правила обращения электронных денег.
Одно из главных новшеств – введение обязательной идентификации и верификации пользователей. То есть теперь больше не будет ни анонимных электронных кошельков, ни анонимных денежных переводов.
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Закон о финансовом мониторинге, который вступил в силу в апреле этого года, отнес электронные деньги к активам – таким же, как обычные банковские счета, недвижимость и т.п. И теперь электронные деньги подлежат контролю и учету, как все другие виды активов и доходов человека.
“То есть, открывая электронный кошелек, пользователь будет проходить идентификацию и верификацию. Кроме того, переводы с использованием электронных денег будут сопровождаться информацией о плательщике и получателе, как этого требует закон о финмониторинге”, – объясняет руководитель киевского офиса адвокатского объединения Matviyiv & Partners Юлия Лукошкина.
Как рассказала юрисконсульт компании UAPAY Оксана Пранципал, верификация – это не просто указать настоящее имя или предъявить паспорт. Верификация – это доступ ко всем данным человека.
Напомним, после вступления в силу закона о финмониторинге – с 28 апреля – верификации подлежат не только пользователи электронных денег, а также клиенты адвокатов, нотариусов, аудиторов тоже подлежат верификации. А банки должны были верифицировать своих клиентов еще раньше.
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