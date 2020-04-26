Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге - разъяснение Нацбанка

В Украине с 28 апреля вступают в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с законом “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в своем разъяснении относительно того, как правильно осуществлять платежи с 28 апреля.

“Это никоим образом не повлияет на большинство обычных операций по переводу денег. Проблем с дистанционной оплатой коммунальных услуг, оплатой налогов, товаров и услуг или другими обычными переводами граждан, в том числе с карты на карту, не должно возникать”, – отметили в регуляторе.

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К примеру, если гражданин имеет 10 тысяч гривен, которые хочет передать родственнику или знакомому, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются по-прежнему без ограничений по сумме. Ведь владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Такую оплату просто и удобно можно осуществить удаленно с помощью дистанционных сервисов банка.

Если же гражданин имеет исключительно наличные – тогда этот платеж можно сделать в отделении банка, имея с собой паспорт, через устройства с функцией приема наличных – терминалы самообслуживания, банкоматы (ПТКС), которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика. Если это, например, ПТКС банка, в котором плательщик имеет карту, тогда банк сможет верифицировать его с помощью такой карты.

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Если гражданин хочет перевести в отделении банка наличными более 5 тыс. грн, имея при себе паспорт, он не должен подтверждать банку происхождение своих средств. Гражданам не нужно для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы.

Часто возникает вопрос относительно перевода средств в сумме 5 тыс. грн. В данном случае безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не требуется. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, и сейчас уже достаточно идентифицированны.

Кроме того, обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это – низкорисковые операции, банк их не будет тщательно проверять.

Более того, Национальный банк никогда не требовал, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы.