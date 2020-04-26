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Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге - разъяснение Нацбанка

Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге - разъяснение Нацбанка

В Украине с 28 апреля вступают в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с законом “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в своем разъяснении относительно того, как правильно осуществлять платежи с 28 апреля.

“Это никоим образом не повлияет на большинство обычных операций по переводу денег. Проблем с дистанционной оплатой коммунальных услуг, оплатой налогов, товаров и услуг или другими обычными переводами граждан, в том числе с карты на карту, не должно возникать”, – отметили в регуляторе.

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К примеру, если гражданин имеет 10 тысяч гривен, которые хочет передать родственнику или знакомому, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются по-прежнему без ограничений по сумме. Ведь владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Такую оплату просто и удобно можно осуществить удаленно с помощью дистанционных сервисов банка.

Если же гражданин имеет исключительно наличные – тогда этот платеж можно сделать в отделении банка, имея с собой паспорт, через устройства с функцией приема наличных – терминалы самообслуживания, банкоматы (ПТКС), которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика. Если это, например, ПТКС банка, в котором плательщик имеет карту, тогда банк сможет верифицировать его с помощью такой карты.

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Если гражданин хочет перевести в отделении банка наличными более 5 тыс. грн, имея при себе паспорт, он не должен подтверждать банку происхождение своих средств. Гражданам не нужно для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы.

Часто возникает вопрос относительно перевода средств в сумме 5 тыс. грн. В данном случае безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не требуется. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, и сейчас уже достаточно идентифицированны.

Кроме того, обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это – низкорисковые операции, банк их не будет тщательно проверять.

Более того, Национальный банк никогда не требовал, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы.

По материалам Finance.UA
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