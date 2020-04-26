Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге - разъяснение Нацбанка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине с 28 апреля вступают в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с законом “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в своем разъяснении относительно того, как правильно осуществлять платежи с 28 апреля.
“Это никоим образом не повлияет на большинство обычных операций по переводу денег. Проблем с дистанционной оплатой коммунальных услуг, оплатой налогов, товаров и услуг или другими обычными переводами граждан, в том числе с карты на карту, не должно возникать”, – отметили в регуляторе.
Читайте также: Всех клиентов банков проверят: чьи переводы могут заблокировать
К примеру, если гражданин имеет 10 тысяч гривен, которые хочет передать родственнику или знакомому, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются по-прежнему без ограничений по сумме. Ведь владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Такую оплату просто и удобно можно осуществить удаленно с помощью дистанционных сервисов банка.
Если же гражданин имеет исключительно наличные – тогда этот платеж можно сделать в отделении банка, имея с собой паспорт, через устройства с функцией приема наличных – терминалы самообслуживания, банкоматы (ПТКС), которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика. Если это, например, ПТКС банка, в котором плательщик имеет карту, тогда банк сможет верифицировать его с помощью такой карты.
Читайте также: НБУ разъяснил нормы финмониторинга мобильной связи для анонимных абонентов
Если гражданин хочет перевести в отделении банка наличными более 5 тыс. грн, имея при себе паспорт, он не должен подтверждать банку происхождение своих средств. Гражданам не нужно для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы.
Часто возникает вопрос относительно перевода средств в сумме 5 тыс. грн. В данном случае безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не требуется. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, и сейчас уже достаточно идентифицированны.
Кроме того, обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это – низкорисковые операции, банк их не будет тщательно проверять.
Более того, Национальный банк никогда не требовал, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин останавливает несколько атомных энергоблоков в УкраинеВчера, 12:29 - 2720 19
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 2247 5
МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИВчера, 12:43 - 1359 5
Кабмин одобрил “карантинные зарплаты" военным и полицейскимВчера, 17:44 - 727 4
Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в УкраинеВчера, 19:15 - 520 2
Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге - разъяснение НацбанкаВчера, 08:01 - 29021
Работу системы видеофиксации отсрочили из-за карантинаВчера, 19:11 - 5749 2
Кто получит в мае повышенные пенсии (инфографика)Вчера, 11:03 - 3550 2
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на намерения Польши арестовать его активыВчера, 09:33 - 2798 2
Кабмин останавливает несколько атомных энергоблоков в УкраинеВчера, 12:29 - 2720 19
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)Позавчера, 14:10 - 706 1
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 3306 8
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1249
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 1907 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 973