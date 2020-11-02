0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Минфин поддерживает идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости

Минфин поддерживает идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости

Министерство финансов поддерживает изменение подходов к налогообложению недвижимости, которое заключается в начислении налога в зависимости от стоимости недвижимости, а не от квадратуры.

Об этом в интервью для портала «Минфин» сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

“Идея неплохая, она современная. И заключается она в том, чтобы считать налог от стоимости недвижимости, а не от квадратуры. Единственный вопрос – кто и как будет формировать цену на жилье и где она будет определяться. Оценить рыночную стоимость объекта недвижимости сейчас можно только в процессе купли-продажи. И цена зависит от огромного количества факторов – района, этажности, инфраструктуры, даже панорамы из окна. Кто будет заниматься этим вопросом? Как вариант – органы местного самоуправления будут создавать отдельные учреждения, которые будут определять стоимость жилья», – сказал Марченко.

Он добавил, что в целом поддерживает эту идею, потому что «на сегодня в Украине рынок недвижимости почти не облагается налогом. Менять подход надо однозначно».

Напомним, налог на жилую недвижимость уплачивают физические лица – собственники жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности, превышает установленный лимит: для квартир – 60 кв. метров, для частных домов – 120 кв. метров. Размер налога устанавливают своим решением сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин.

Ставка налога на общегосударственном уровне ограничена – не более 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года за 1 кв. метр. Поэтому в 2020 году ставка налога не может превышать 70,84 грн за 1 кв. метр.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.