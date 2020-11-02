Минфин поддерживает идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости

Министерство финансов поддерживает изменение подходов к налогообложению недвижимости, которое заключается в начислении налога в зависимости от стоимости недвижимости, а не от квадратуры.

Об этом в интервью для портала «Минфин» сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

“Идея неплохая, она современная. И заключается она в том, чтобы считать налог от стоимости недвижимости, а не от квадратуры. Единственный вопрос – кто и как будет формировать цену на жилье и где она будет определяться. Оценить рыночную стоимость объекта недвижимости сейчас можно только в процессе купли-продажи. И цена зависит от огромного количества факторов – района, этажности, инфраструктуры, даже панорамы из окна. Кто будет заниматься этим вопросом? Как вариант – органы местного самоуправления будут создавать отдельные учреждения, которые будут определять стоимость жилья», – сказал Марченко.

Он добавил, что в целом поддерживает эту идею, потому что «на сегодня в Украине рынок недвижимости почти не облагается налогом. Менять подход надо однозначно».

Напомним, налог на жилую недвижимость уплачивают физические лица – собственники жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности, превышает установленный лимит: для квартир – 60 кв. метров, для частных домов – 120 кв. метров. Размер налога устанавливают своим решением сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин.

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Ставка налога на общегосударственном уровне ограничена – не более 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года за 1 кв. метр. Поэтому в 2020 году ставка налога не может превышать 70,84 грн за 1 кв. метр.

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