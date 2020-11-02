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Карты monobank появятся в супермаркетах

Карты monobank появятся в супермаркетах

monobank запускает продажу банковских карт на кассах крупных торговых сетей Украины.

Об этом в своем Telegram сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Как пишет НВ Бизнес со ссылкой на комментарий Гороховского, стоимость карты составит 50 грн, которые будут на счете у владельца карты при ее активации.

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Активировать купленную в супермаркете карту предлагают с помощью QR-кода внутри упаковки. Просканировав код, покупатель карты попадает в ветку регистрации, которая не требует встречи с сотрудником банка. Данные о себе при таком варианте регистрации можно будет передать через приложение Дія на смартфоне или сфотографировав бумажные документы, уточнил Гороховский.

Пилотный проект стартует в сети супермаркетов Novus, также банк ведет переговоры с сетями Сильпо и Варус.

«Срок пилота – до 1 месяца», — добавил Гороховский.

По словам соучредителя monobank, в 2021 году через этот канал банк планирует выдать не менее 200 тыс. карт.

Всего на данный момент банк отчитался о 2,9 млн клиентов с картами monobank.

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По материалам НВ
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