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Марченко: «Доступная ипотека» предусматривает ставку по кредиту на уровне 5-7%

Марченко: «Доступная ипотека» предусматривает ставку по кредиту на уровне 5-7%

Программа льготного кредитования “Доступная ипотека” предусматривает кредитование по ставкам от 5 до 7% годовых на сумму до 2 млн грн.

Об этом в интервью для портала «Минфин» сказал министр финансов Сергей Марченко.

“Предполагается совсем новая история в доступности граждан к покупке жилья. Создается специальная компания, которая будет докапитализирована правительством и сможет обеспечить создание финансово-кредитных механизмов, а именно запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях. Планируется, что такие кредиты будут предоставляться в сумме до 2 млн грн по низким процентным ставкам, примерно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев”, – сказал министр.

Он отметил, что первый взнос должен составлять не менее 20%. Также программой предусмотрены определенные требования к жилью и ограничения по площади: на одного человека не более 52 кв м. Речь идет, в первую очередь, о первичном рынке жилья.

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“Второе направление – финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет направлено на сохранение рабочих мест, содействие в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих. В общем, на первом этапе предполагается выделить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг. В дальнейшем мы будем развивать и искать дополнительные источники финансирования для расширения программ”, – отметил Марченко.

Справка Finance.ua:

  • В настоящее время система правоотношений в сфере жилищного строительства позволяет застройщикам нарушать права инвесторов на всех этапах такого строительства и при этом фактически избегать соответствующего наказания. Поэтому в ВР был внесен законопроект (№4247), чтобы урегулировать отношения в сфере инвестирования в строительство жилой недвижимости.
  • Средняя цена за “квадрат” столичного жилья в октябре по сравнению с сентябрем, выросла на 400 грн – до 27 000 грн.
  • В Украине в течение III квартала 2020 года заключили более 206 тысяч сделок по недвижимости.

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По материалам Минфин.com.ua
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