Марченко: «Доступная ипотека» предусматривает ставку по кредиту на уровне 5-7%

Программа льготного кредитования “Доступная ипотека” предусматривает кредитование по ставкам от 5 до 7% годовых на сумму до 2 млн грн.
Об этом в интервью для портала «Минфин» сказал министр финансов Сергей Марченко.
“Предполагается совсем новая история в доступности граждан к покупке жилья. Создается специальная компания, которая будет докапитализирована правительством и сможет обеспечить создание финансово-кредитных механизмов, а именно запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях. Планируется, что такие кредиты будут предоставляться в сумме до 2 млн грн по низким процентным ставкам, примерно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев”, – сказал министр.
Он отметил, что первый взнос должен составлять не менее 20%. Также программой предусмотрены определенные требования к жилью и ограничения по площади: на одного человека не более 52 кв м. Речь идет, в первую очередь, о первичном рынке жилья.
“Второе направление – финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет направлено на сохранение рабочих мест, содействие в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих. В общем, на первом этапе предполагается выделить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг. В дальнейшем мы будем развивать и искать дополнительные источники финансирования для расширения программ”, – отметил Марченко.
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