НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки

По итогам января-сентября 2020 года самым прибыльным банком стал государственный ПриватБанк, а самым убыточным — государственный Укрэксимбанк.
По данным НБУ, за девять месяцев года ПриватБанк получил 21,3 млрд грн чистой прибыли, а государственный Укрэксимбанк — минус 2,25 млрд грн.
Наиболее прибыльными были:
1. ПриватБанк – 21,28 млрд грн
2. Ощадбанк – 4,74 млрд грн
3. Райффайзен банк Аваль – 3,12 млрд грн
4. ПУМБ – 2,06 млрд грн
5. ОТП Банк – 1,51 млрд грн
6. Креди Агриколь Банк – 680 млн грн
7. Банк «Пивденный» — 257,31 млн грн.
Самыми убыточными стали (“минус”):
1. Укрэксимбанк – 2,25 млрд грн
2. Проминвестбанк — 652,06 млн грн
3. Правэкс Банк – 125,54 млн грн
4. БТА Банк – 74,84 млн грн
5. Юнекс Банк – 23 млн грн
6. УБРР – 11,8 млн грн.
Напомним, в сентябре 2020 года украинские банки получили 4,96 млрд грн чистой прибыли, что на 906 млн грн или 22,26% больше показателя того же периода в прошлом году (4,057 млрд грн).
За девять месяцев чистая прибыль банков составила 37,6 млрд грн, что на 28,6% меньше соответствующего показателя в прошлом году (48,35 млрд грн).
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