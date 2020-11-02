Введен новый штраф за неправильное ношение масок

ВР приняла в целом законопроект, предусматривающий введение штрафа за неношение маски, или неправильное ношение в общественных местах и транспорте.
Такое решение поддержали 262 народных депутата Украины.
Размеры штрафа. Законопроектом (3891) предлагается усилить ответственность именно физических лиц, предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, т.е. от 170 до 255 грн.
Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств.
За что оштрафуют. Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитник масок, закрывающих нос и рот.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - Шмыгаль3 ч. назад - 421 5
Марченко: «Доступная ипотека» предусматривает ставку по кредиту на уровне 5-7%4 ч. назад - 636 4
Коболев назвал основную причину убытков Нафтогаза4 ч. назад - 723 4
Минфин поддерживает идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости5 ч. назад - 653 3
Chevrolet начнет продавать комплекты eCrate для переделки авто в электрокары (видео)13 ч. назад - 599 2
Пенсии в 2021: что нардепы готовят украинцам в новом госбюджете (инфографика)Вчера, 17:00 - 5453 1
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараВчера, 18:30 - 3092 2
Основные цифры госбюджета-2021 (согласно первому чтению)Вчера, 15:09 - 1638 1
Как видеофиксация увеличила бюджет страны за 100 днейВчера, 16:02 - 1094
Локдаун ничего не изменит. Гороховский назвал способы помощи малому и среднему бизнесуВчера, 19:02 - 925 1
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1163
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1139 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 999
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1455
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1083