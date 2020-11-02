Введен новый штраф за неправильное ношение масок

ВР приняла в целом законопроект, предусматривающий введение штрафа за неношение маски, или неправильное ношение в общественных местах и ​​транспорте.

Такое решение поддержали 262 народных депутата Украины.

Размеры штрафа. Законопроектом (3891) предлагается усилить ответственность именно физических лиц, предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, т.е. от 170 до 255 грн.

Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств.

За что оштрафуют. Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитник масок, закрывающих нос и рот.

Справка Finance.ua:

Минздрав предлагает ввести новый показатель для “красной” зоны карантина. Он связан с числом положительных тестов на коронавирус.

Также в Минздраве рассказали о стоимости и финансировании ПЦР -тестов на коронавирус.

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