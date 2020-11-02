В Минздраве рассказали о стоимости и финансировании ПЦР-тестов на коронавирус

Большинство ПЦР-тестов на коронавирус, количество которых рекордно растет, проводится за государственный счет.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”.

Стоимость ПЦР-тестирования в Украине – 720-750 гривен.

Кто платит за тесты. Со слов Степанова, до 80% тестов на коронавирус делают счет государственных лабораторий.

При нехватке их мощностей тесты передают в частные лаборатории, чтобы избежать очередей.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов не исключает, что в Украине введут карантин выходного дня Это означает, что в выходные будут действовать более строгие ограничения. По его словам, такие меры необходимы, чтобы разорвать цепь передачи болезни.