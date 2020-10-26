День финансов, 29 октября: штрафы для владельцев «еврономеров», последствия решение КСУ об отмене е-деклараций, мошенничества при трудоустройстве

Четверг, 29 октября. Какие штрафы ждут владельцев номеров на европейской регистрации и что будет с долларом в предверии выборов в США.
Владельцев «еврономеров» начнуть штрафовать. Кабмин принял проект постановления, который позволяет привлекать к ответственности владельцев номеров на европейской регистрации. Штраф составляет 8 500 тыс. и выносится полицейским на месте совершения правонарушения. Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн.
Решение КСУ об отмене е-деклараций. Вчера мы писали о том, что КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного суда. В ЕС также заявили, что решение КСУ об отмене е-декларирования может стать основанием для временного приостановления безвиза.
В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что определенным силам внутри страны не удастся остановить безвизовый режим с Европейским Союзом.
В Украине впервые признали человека банкротом. Как сообщает Опендатабот, такое решение было принято Хозяйственным судом Киева в июле этого года. Суд признал украинца банкротом и назначил план реструктуризации долга по валютной ипотеке. Как отмечается, должник может по комфортному графику погасить долги и не потерять свое имущество. Напомним, раньше обанкротиться в Украине могли только юрлица и ФЛП.
Checkbox от Дубилета. Программный РРО Checkbox завершил этап бета-тестирования, и теперь присоединиться к системе может любой желающий. Как сообщил Дмитрий Дубилет, за время тестирования к проекту уже подключились около 1000 компаний, среди которых «Интертоп», «Фокстрот» и «Суши-Мастер». Кроме того, команда сделала бесплатной не только установку, но и первый месяц использования РРО.
4G в столичном метро. Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро. Это значит, что на 45 из 46 подземных станций киевского метро и в тоннелях между ними есть скоростной мобильный интернет 4G. Остается только станция «Теремки», на которой 4G появится до конца декабря. Эта станция новая, и ее подключение требует больше времени.
Мошенничества при трудоустройстве. Не редко соискатели во время поиска работы соглашаются на сомнительные предложения. Например, работодатель может предлагать легкую работу на дому, за которую обещает зарплату айтишника, или требует сначала документы с персональными данными. ТОП-5 самых популярных схем мошенничества можете узнать по ссылке. Кстати, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине в сентябре составила 11 998 гривен. Это на 552 гривны больше по сравнению с августом.
Что будет с долларом в предверии выборов в США. На нашем YouTube-канале Finance.ua вышло новое видео, в котором финансовый эксперт Алексей Козырев объяснит, как выборы президента США повлияют на Украину, что влияет на валютный рынок из международных факторов. А также расскажет о самых интересных событиях, которые происходят на валютном рынке.
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