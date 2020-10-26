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Впервые в Украине суд признал банкротом физическое лицо

Впервые в Украине суд признал банкротом физическое лицо

В Украине впервые признали человека банкротом. Такое решение было принято Хозяйственным судом Киева в июле этого года.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

В октябре прошлого года вступил в силу новый Кодекс Украины по процедурам банкротства. С момента введения в действие нового Кодекса было открыто 142 дела о банкротстве.

27 июля 2020 года первое дело дошло до завершения: суд признал украинца банкротом и назначил план реструктуризации долга по валютной ипотеке. Об этом содержится соответствующее решение в Едином государственном реестре судебных дел.

«Суд создал прецедент, согласно которому, украинцы получили возможность урегулировать свои финансовые проблемы. Должник может по комфортному графику погасить долги и не потерять свое имущество», — комментирует соучредитель юридической компании VRTS (BezBorgiv) Георгий Григорян, который сопровождал дело первого банкрота-физического лица в Украине.

Банкротство физлиц в Украине 👛

По его словам, у украинцев появилась легальная возможность обнулить свой долг.

«Раньше обанкротиться в Украине могли только юрлица и ФЛП, физические лица оставались наедине с банками и другими кредиторами. Люди, которые не имели возможности погасить долги, могли остаться в прямом смысле без ничего. Практика банкротства помогает выйти из затруднительного положения и решить проблему адекватно», — добавляет Георгий.

Как проверить, является ли человек банкротом:

  • открыть Опендатабот в любом мессенджере;
  • ввести ИНН человека, которого хотите проверить;
  • если человек получил статус банкрота, бот покажет эту информацию.

Напомним, с 21 октября 2019 года в Украине физических лиц могут признавать банкротами, такая процедура определена новым Кодексом Украины по процедурам банкротства. Ранее возможность обанкротиться имели только юридические лица и ФЛП.

Справка Finance.ua:

Кому подходит процедура банкротства:

Людям, попавшим в затруднительное финансовое положение, которым не хватает заработка для погашения кредитных и иных обязательств и содержания семьи, при наличии следующих оснований:

  • размер просроченных обязательств физического лица перед кредитором (кредиторами) составляет не менее 30 размеров минимальной заработной платы (на сегодняшний день 125190 грн),
  • лицо не менее 2 месяцев не погашает кредиты или не осуществляет другие плановые платежи в размере более 50% ежемесячных платежей по каждому из обязательств,
  • лицо не имеет имущества, на которое может быть обращено взыскание. Этот факт должен быть подтвержден постановлением в исполнительном производстве,
  • имеются другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что в ближайшее время должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи.

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По материалам Finance.UA
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