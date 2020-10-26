Полиция начнет штрафовать владельцев "еврономеров" - решение Кабмина

28 октября Кабинет Министров Украины согласовал проект постановления, который позволяет привлекать к ответственности владельцев номеров на европейской регистрации. Отныне полиция будет выявлять транспортные средства, временно ввезенные на территорию Украины более чем на 30 дней, а также принимать против них соответствующие меры.
Об этом сообщает депутат от “Слуги народа” Брагар Евгений на своей странице в FACEBOOK.
“При том стоит отметить, что в декабре 2019 года был подписан меморандум между Авто Евро Силой и министром МВД относительно привлечения к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия Закона о доступной растаможке”, – пишет Брагар.
Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, которые позволили бы людям беспрепятственно и доступно растаможить свои авто.
“Я считаю, что необходимо принять хотя бы один из предложенных законопроектов. Мне не важно, кто будет автором — я или другой субъект законодательной инициативы, главное, чтобы для украинцев автомобиль перестал быть предметом роскоши, а стал средством для передвижения”, – подчеркнул депутат.
Кодексом об административных правонарушениях полиции дано право штрафовать водителей за управление автомобилем на иностранной регистрации, который своевременно не вывезен за пределы Украины, и за управление автомобилем с иностранными номерными знаками другим лицом, чем то, которое ввезло автомобиль на территорию Украины.
Как будут штрафовать:
Кроме того, как отмечает “Дорожный адвокат”, указанные штрафы не освобождают граждан от применения штрафов, предусмотренных Таможенным кодексом в размере до 170 тыс. грн. В случае выявления автомобилей, которые находятся в Украине с нарушением таможенных правил, сотрудники полиции наделены полномочиями по информированию о таких фактах органов таможенной службы для применения санкций в соответствии с Таможенным кодексом.
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