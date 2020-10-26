4G запустили на всех станциях киевского метро, кроме одной

Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
“На 45 из 46 подземных станциях киевского метро и в тоннелях между ними есть скоростной мобильный интернет 4G. Итак, покрыта почти вся столичная подземка”, – говорится в сообщении.
Остается только станция “Теремки”, на которой 4G появится до конца декабря. Эта станция новая, и ее подключение требует больше времени.
Отмечается, что уже сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется около 300 тысяч абонентов всех трех операторов.
Вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в “подземке” более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве. Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.
По словам президента Киевстар Александра Комарова, операторы опередили план по запуску 4G в метро более чем на месяц.
Инфографика: Минцифры
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