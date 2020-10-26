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4G запустили на всех станциях киевского метро, кроме одной

4G запустили на всех станциях киевского метро, кроме одной

Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“На 45 из 46 подземных станциях киевского метро и в тоннелях между ними есть скоростной мобильный интернет 4G. Итак, покрыта почти вся столичная подземка”, – говорится в сообщении.

Остается только станция “Теремки”, на которой 4G появится до конца декабря. Эта станция новая, и ее подключение требует больше времени.

Отмечается, что уже сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется около 300 тысяч абонентов всех трех операторов.

Вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в “подземке” более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве. Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.

По словам президента Киевстар Александра Комарова, операторы опередили план по запуску 4G в метро более чем на месяц.


Инфографика: Минцифры

Справка Finance.ua:

  • 5 марта 2020 года на станции Академгородок в тестовом режиме запустили 4G.
  • Полноценный запуск 4G стал возможным после того, как на заседании 12 марта Киевсовет принял решение о плате за доступ к инфраструктуре города. После этого между городом и мобильными операторами «большой тройки» был подписан новый договор доступа.
  • Суммарно мобильные операторы планируют инвестировать в запуск 4G-связи в киевском метро $20 млн. Подрядчиком выступает китайский техногигант Huawei.

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По материалам Finance.UA
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