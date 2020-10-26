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5 схем мошенничества при трудоустройстве (инфографика)

5 схем мошенничества при трудоустройстве (инфографика)

Если у соискателей не получается найти работу самостоятельно, они обращаются к посредникам или от отчаяния соглашаются на сомнительные предложения работодателей. К сожалению, такое сотрудничество не всегда приносит реальную помощь в трудоустройстве, а чаще оказывается обманом.

Портал work.ua рассказал, какие схемы чаще всего используют рекрутинговые мошенники.

Схема № 1. Гарантированное трудоустройство. Соискателю предлагают пройти обучение по специальной программе, по окончании которой он “100% будет принят на должность”. Человек оплачивает тренинг или курс, и после этого липовый работодатель исчезает. В итоге — ни учебы, ни денег, ни работы.

Схема № 2. Плата за вакансии. Обычно этим занимаются мошенники, которые маскируются под рекрутинговые агентства или коммерческие фирмы. Такие организации за вознаграждение якобы помогают соискателям в трудоустройстве. На деле кандидатам предлагают вакансии, которые находятся в свободном доступе: с сайтов поиска работы, социальных сетей, газет. Или, что еще хуже, отправляют на собеседования в компании, которых не существует.

Схема № 3. Легкая работа на дому, за которую обещают зарплату айтишника. Цель мошенников, работающих по этой схеме, — выманить у соискателя деньги за возможность начать работу или заставить вложить средства в товары, стоимость которых очень завышена. Подобные предложения в основном распространяются в интернете и печатных изданиях, там, где сложно проверить легальность работодателя.

Самый популярный вариант — собирать ручки, игрушки, какие-то несложные приборы, клеить марки, конверты, упаковывать подарки и даже сортировать бисер по цветам. Работодатель-мошенник предлагает заплатить за материал перед стартом, обещая вернуть потраченное с процентами с первой же зарплатой. Когда вы принесете то, что сделали, ваш товар могут не принять, так как он бракованный. Возможно, мошенники совсем исчезнут с радаров с вашими деньгами.

Схема № 4. Платные звонки и смс. Если вы нашли привлекательную вакансию, в которой не указана контактная информация работодателя, это может быть обман. Чтобы связаться с рекрутером, вместо резюме вам предложат отправить смс-сообщение или сделать звонок. Пришлете или позвоните — и со счета мобильного телефона будет снята определенная сумма.

Иногда соискателя приглашают в офис компании для заполнения анкеты и, чтобы узнать о судьбе заявки, попросят отправить смс. Или вам придет письмо от якобы большой и солидной компании с сообщением, что вы прошли отбор и приняты на супердолжность. Чтобы соблюсти все формальности, вас попросят зарегистрироваться на сайте и для этого отправить смс.

Вас должно насторожить столь заманчивое предложение, особенно если вы не принимали участия в конкурсах. Да и “крупные и солидные” фирмы не настолько мелочны, чтобы требовать оплату за услуги связи, кофе или сканирование документов.

Схема № 5. Сначала документы — потом работа.
Вам позвонили/написали и пригласили на работу в известную компанию и просят выслать копию паспорта или других документов с персональными данными, а взамен присылают для подписания договор о трудоустройстве. Задумайтесь, не пахнет ли от такого предложения обманом. Ведь эта сделка может оказаться документом на кредит в банке. Никогда не предоставляйте документы, личную информацию потенциальному работодателю, пока не будете уверены, что все официально, внимательно читайте бумаги перед подписанием.

Чтобы не стать жертвой рекрутинговых мошенников, стоит помнить одно простое правило: добросовестный работодатель или агентство по подбору персонала никогда не просят соискателей заплатить за получение должности и оказанные услуги.

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По материалам Finance.UA
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