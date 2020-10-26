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Решение КСУ угрожает безвизу, - Евросоюз

Решение КСУ угрожает безвизу, - Евросоюз

В ЕС заявили, что решение Конституционного Суда Украины об отмене е-декларирования может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной, текст которого оказался в распоряжении Европейской правды.

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временного приостановления действия безвизового режима», — говорится в письме.

Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является отход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.

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В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего, антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:

  • сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;
  • сотрудничество с Международным валютным фондом, является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро, призванных обеспечить финансово-экономическую стабилизацию в нашей стране;
  • интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ);
  • распространение на Украину режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ);
  • интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и др.

Напомним, ранее КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

По материалам НВ
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