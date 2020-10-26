Решение КСУ угрожает безвизу, - Евросоюз

В ЕС заявили, что решение Конституционного Суда Украины об отмене е-декларирования может стать основанием для временного приостановления безвиза.
Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной, текст которого оказался в распоряжении Европейской правды.
«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временного приостановления действия безвизового режима», — говорится в письме.
Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является отход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.
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В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего, антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:
Напомним, ранее КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
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