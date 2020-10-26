Дубилет запустил сервис программных касс Checkbox (видео)

Программный РРО Checkbox завершила этап бета-тестирования, и теперь присоединиться к системе может любой желающий.

Об этом сообщил бывший министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

“Наш проект программных касс Checkbox сегодня вышел из беты. Теперь каждый может к нам присоединиться. Это можно сделать на портале checkbox.in.ua за несколько минут”, – пишет Дубилет.

По его словам, за время тестирования к проекту уже подключились около 1000 компаний, среди которых «Интертоп», «Фокстрот» и «Суши-Мастер».

Что изменилось:

команда сделала бесплатной не только установку, но и первый месяц использования РРО ;

были разработаны интеграционные модули под все популярные CRM -системы (например, Битрикс24), системы учета (например, 1С), системы для ресторанов (R-keeper, iiko) и конструкторы сайтов.

Для кого полезен Checkbox

Новая программа будет доступна сразу для трех видов бизнеса:

малого бизнеса – предпринимателям, не имеющим большого потока продаж. Они смогут пользоваться веб-страницей, чат-ботом или мобильным приложением, печатать чеки или отправлять их клиентам по электронной почте;

интернет-магазинов. Они получат специализированное API , что можно интегрировать в страницу магазина. С помощью Checkbox можно будет отправлять клиенту чек на почту автоматически, после оплаты товара, а не после его получения;

, что можно интегрировать в страницу магазина. С помощью Checkbox можно будет отправлять клиенту чек на почту автоматически, после оплаты товара, а не после его получения; среднем и крупному бизнесу. Они также получат инструмент для интеграции в уже готовую систему, позволяющую заменить кассовые аппараты.

Стоимость программы:

для малого бизнеса продукт будет стоить 149 грн за одну кассу в месяц;

для розничной торговли — 149 грн в месяц, но возможны скидки при использовании большого числа касс;

в интернет-магазинах стоимость использования зависит от объема выданных чеков: чем больше чеков в месяц — тем ниже плата.

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