Дубилет запустил сервис программных касс Checkbox (видео)

Программный РРО Checkbox завершила этап бета-тестирования, и теперь присоединиться к системе может любой желающий.
Об этом сообщил бывший министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.
“Наш проект программных касс Checkbox сегодня вышел из беты. Теперь каждый может к нам присоединиться. Это можно сделать на портале checkbox.in.ua за несколько минут”, – пишет Дубилет.
По его словам, за время тестирования к проекту уже подключились около 1000 компаний, среди которых «Интертоп», «Фокстрот» и «Суши-Мастер».
Что изменилось:
Для кого полезен Checkbox
Новая программа будет доступна сразу для трех видов бизнеса:
Стоимость программы:
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