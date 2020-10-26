Средняя зарплата украинцев выросла до максимума с начала года (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.
Где получают самую высокую и самую низкую среднюю зарплату:
Кто получает самую высокую и самую низкую среднюю зарплату:
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларированиеВчера, 11:30 - 855 11
Испания планирует ввести налог для самых богатых из-за коронакризисаВчера, 18:30 - 550 6
Бензин и дизтопливо резко пошли в рост - мнение экспертовПозавчера, 19:00 - 5885 5
Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)Вчера, 17:06 - 1711 4
В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверенияВчера, 08:02 - 8988 4
lifecell повысит расценки с ноября: какие тарифы подорожают, а какие – закроютВчера, 11:14 - 7453
В ВР предлагают повысить лимит на зарубежные посылки до 150 евроВчера, 15:00 - 2459 3
Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)Вчера, 17:06 - 1711 4
Владелица Tesla проучила и забрала у похитителей свое авто (фото)Вчера, 19:40 - 1367
В налоговой напомнили, какие налоги необходимо уплатить до 30 октябряВчера, 21:00 - 1081
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Вчера, 10:53 - 219
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)Позавчера, 11:20 - 515
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 525
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 825
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 477 1