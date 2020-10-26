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Средняя зарплата украинцев выросла до максимума с начала года (инфографика)

Средняя зарплата украинцев выросла до максимума с начала года (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.

Где получают самую высокую и самую низкую среднюю зарплату:

  • самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве – 17 253 гривен:
  • самая низкая – в Волынской области – 9 766 гривен;
  • в большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 11000 гривен.

Кто получает самую высокую и самую низкую среднюю зарплату:

  • самую высокую зарплату получают в сфере “Информация и телекоммуникации” – 20 089 гривен;
  • самую низкую – “Временное размещение и организация питания” – 6 557 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров снял в период действия карантина ограничения заработных плат руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора.
  • Соотношение минимальной и средней заработной платы в Украине в 2021 году возрастет с нынешних 45% до 48%. При этом останется заметно меньшим, чем “в других странах мира”. Кроме того, минималка не достигнет уровня “критической зарплаты” для бизнеса.
  • 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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