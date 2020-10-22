День финансов, 27 октября: размер гарантий по вкладам - вариант МВФ, доходы украинцев во время карантина, цены на газ в ноябре

Во вторник, 27 октября, о вкладах, доходах и “коммуналке”.

Размер гарантий по вкладам от МВФ. МФВ рекомендует Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц с 200 тыс. грн всего до 300 тыс. грн. В Фонде гарантирования отмечают, что этого мало, и они всегда опирались на цифру по крайней мере в 600 тыс. грн. С августа 2012 года ФГВФЛ гарантирует вклады украинцев в банках на сумму до 200 тыс. грн, что на тот момент составляло примерно $25 тыс. в эквиваленте. На текущий момент это уже почти $7 тыс.

Рост доходов украинцев во время карантина. Как сообщил председатель Совета НАБУ Роман Шпек, только у 1% граждан доходы за этот период выросли. У 8% граждан доходы потеряны, а 34% опрошенных сказали, что доходы сократились. В то же время, согласно исследованию, у 9% населения есть сбережения лишь на одну неделю. В случае потери основного дохода у них будет сложная ситуация. У 11% есть сбережения только на две недели. А 50% граждан имеют сбережения сроком до месяца.

Бот, который напоминает о налогах. Государственная налоговая служба в ноябре планирует запустить tax-сервис бот в соцсетях, котрый будет напоминать о налогах. Запуск будет в два этапа. На первом этапе будет возможность получить состояние расчетов с бюджетом, а также напоминания о необходимости подачи отчетности и уплаты налогов. На втором этапе – переход к уплате налогов в два клика и оповещение о возникновении налогового долга.

Цены на газ в ноябре будут выше. “Нафтогаз” обнародовал цену на газ для населения в ноябре. Для пользователей, которые покупают газ по тарифу “Месячный”, стоимость голубого топлива составит 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

Кстати, о субсидиях в новом отопительном сезоне. В проекте госбюджета на следующий год заложили 36,6 миллиарда гривен на выплату субсидий. Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко говорит, что это меньше чем в 2020 году, если произойдет увеличение цен или тарифов, то эту цифру будут пересматривать. Всем, кто получал субсидии в прошлый отопительный период, на следующий сезон их продлят автоматически.

Добавим, по данным Минрегиона, на данный момент подключены к теплу на 100% в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. А в Херсоне и Николаеве отопительный период еще не начинался.

Регистрация земельного участка за 4 шага. Иногда владельцы земельных соток или гектаров имеют государственный акт на участок старого образца, и корректные сведения об их владениях до сих пор не отражены в Государственном земельном кадастре. Здесь мы рассказываем, как осуществить государственную регистрацию земельного участка за 4 шага. Общий срок рассмотрения представленных для регистрации документов составит 5 рабочих дней.