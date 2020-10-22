Рост сбережений происходит, несмотря на сокращение доходов украинцев

«Только 1% граждан сказали, что их доходы за этот период выросли. 8% граждан сказали, что за этот период их доходы потеряны, а 34% опрошенных сказали, что доходы сократились», – заявил председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек во время круглого стола «Влияние карантина на «экономные» привычки украинцев», проведенного онлайн «Финансовым клубом».
При этом остатки средств на депозитных и карточных счетах украинцев, несмотря на кратковременный отток средств из банков в начале пандемии в марте – апреле, постоянно растут.
«Рост сбережений в период сокращения подавляющего количества доходов говорит об изменении поведения граждан: сократилась экономическая активность, покупка товаров, больше проявляется режим экономии, люди задумываются над будущим, как планировать свою жизнь в этих условиях», – рассказал Роман Шпек.
Зампред правления Банка Форвард Андрей Прусов удивлен тем фактом, что остатки на депозитах выросли, несмотря на рекордное снижение процентных ставок.
“Увеличение вкладов у нас произошло из-за кризиса, поскольку уменьшилось потребление. Это похоже на ситуацию в США, где, по отчетам ФРС, сбережения увеличились до 25% от полученных доходов с 10% в прошлом году. В два с половиной раза увеличились сбережения из-за уменьшения потребления», – рассказал Андрей Прусов.
В Украине сейчас происходит то же самое, утверждает он. «Есть много индустрий, пострадавших от карантинных ограничений. Уменьшились расходы домохозяйств, и из-за этого у населения возникли вопросы, где держать эти остатки, полученные даже несмотря на уменьшенные доходы», – говорит банкир.
Но при этом многие украинцы не имеют сбережений. «В августе было проведено исследование, которое показало, что у 9% населения есть сбережения лишь на одну неделю. В случае потери основного дохода у них будет сложная ситуация. У 11% есть сбережения только на две недели. А 50% граждан имеют сбережения сроком до месяца», – рассказала главный эксперт управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Елена Тригуб.
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