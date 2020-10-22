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Как осуществить государственную регистрацию земельного участка за 4 шага

Как осуществить государственную регистрацию земельного участка за 4 шага

Иногда владельцы земельных соток или гектаров имеют государственный акт на участок старого образца, и корректные сведения об их владениях до сих пор не отражены в Государственном земельном кадастре.

Эксперты Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины подготовили инструкцию, как осуществить государственную регистрацию земельного участка за 4 шага.

Шаг 1. Позаботьтесь о том, чтобы участку был присвоен кадастровый номер. Это, так сказать, идентификационный код земли, без наличия которого сегодня невозможно провести какие-либо юридические операции с участком.

Для этого надо обратиться к ближайшему разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению (восстановлению) границ участка в натуре (на местности).

Шаг 2. Когда кадастровый номер присвоен, а корректные данные об участке отражены в Государственном земельном кадастре, пора отправляться в местный исполнительный орган, к ближайшему нотариусу или в центр предоставления админуслуг.

Шаг 3. Для государственной регистрации права собственности на землю подайте необходимый пакет документов, в частности паспорт и документ, который является основанием возникновения права на участок (например, госакт на право собственности на землю, договор купли-продажи, решение суда, свидетельство о наследстве).*

Шаг 4. Получите выписку из Государственного реестра прав о госрегистрации права собственности на земельный участок.

Стоит учесть, что общий срок рассмотрения представленных для регистрации документов составляет 5 рабочих дней. Это время можно сократить, но размер административного сбора существенно увеличится.

Важно: так называемые государственные акты на землю старого образца являются действительными, то есть государство их признает, но сегодня главным условием для официализации статуса собственника земли является присвоение участку кадастрового номера, а залогом защиты имущества от мошеннических сделок — оцифровка соответствующих сведений: внесение их в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Справка Finance.ua:

Также публикуем несколько полезных ссылок:

  • здесь map.land.gov.ua можно проверить (по координатам или населенному пункту), присвоен ли земельному участку кадастровый номер;
  • здесь my.gov.ua/info/servicecenters можно найти контактную информацию обо всех центрах предоставления административных услуг.

По материалам Finance.UA
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