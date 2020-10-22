Иногда владельцы земельных соток или гектаров имеют государственный акт на участок старого образца, и корректные сведения об их владениях до сих пор не отражены в Государственном земельном кадастре.
Эксперты Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины подготовили инструкцию, как осуществить государственную регистрацию земельного участка за 4 шага.
Шаг 1. Позаботьтесь о том, чтобы участку был присвоен кадастровый номер. Это, так сказать, идентификационный код земли, без наличия которого сегодня невозможно провести какие-либо юридические операции с участком.
Для этого надо обратиться к ближайшему разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению (восстановлению) границ участка в натуре (на местности).
Шаг 2. Когда кадастровый номер присвоен, а корректные данные об участке отражены в Государственном земельном кадастре, пора отправляться в местный исполнительный орган, к ближайшему нотариусу или в центр предоставления админуслуг.
Шаг 3. Для государственной регистрации права собственности на землю подайте необходимый пакет документов, в частности паспорт и документ, который является основанием возникновения права на участок (например, госакт на право собственности на землю, договор купли-продажи, решение суда, свидетельство о наследстве).*
Шаг 4. Получите выписку из Государственного реестра прав о госрегистрации права собственности на земельный участок.
Стоит учесть, что общий срок рассмотрения представленных для регистрации документов составляет 5 рабочих дней. Это время можно сократить, но размер административного сбора существенно увеличится.
Важно: так называемые государственные акты на землю старого образца являются действительными, то есть государство их признает, но сегодня главным условием для официализации статуса собственника земли является присвоение участку кадастрового номера, а залогом защиты имущества от мошеннических сделок — оцифровка соответствующих сведений: внесение их в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
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