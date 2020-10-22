Субсидии в новом отопительном сезоне: кто сможет получить помощь и как будут проверять получателей

В проекте госбюджета на следующий год заложили 36,6 миллиарда гривен на выплату субсидий. Это меньше, чем в 2020 году.

Повлияет ли это на количество людей, которые получают субсидию, и как будут назначать соцвыплаты, рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Субсидии рассчитывали из трендов, которые сложились с начала года. По его словам, баланс цен и тарифов влияет на количество получателей субсидий.

Читайте также: Как оформить субсидию: украинцам назвали три способа

“При расчете проекта государственного бюджета на 2021 год было предложено 36 миллиардов гривен. Это соответствует условиям, в которых мы считали расходы. Если произойдет увеличение цен или тарифов, то эту цифру будем пересматривать. Мы не предусматривали существенного уменьшения получателей субсидий”, – рассказал чиновник.

В связи с карантином в стране и эпидемиологическим зонированием в этом году в стране появились особенности по назначению соцпомощи. “Более 2,5 млн домохозяйств есть в системе получения жилищных субсидий. Было принято решение о том, что всем, кто получал субсидии в прошлый отопительный период, на следующий сезон его продлят автоматически”, – подчеркнул Музыченко.

Таким образом украинцам, претендующим на помощь, не нужно никуда обращаться при условии, что не произошло каких-то изменений в составе домохозяйства или имущественном составе. Если же возникли проблемы, то можно по почте прислать заявление и справку о доходах, либо в онлайн-режиме заполнить заявку, либо самостоятельно обратиться в органы соцзащиты. Однако во время визита следует учитывать, в какой карантинной зоне находится тот или иной населенный пункт. Документы рассматривают в течение десяти дней.

Замглавы Министерства соцполитики отметил, что в этом году получателей субсидий проверяют: правильно ли указали доходы. Ведь это может забрать право на субсидию. Поэтому будут прекращены выплаты тем, кто не подал документы или скрыл определенные доходы или поступления для того, чтобы получить субсидию.

Справка Finance.ua:

Главное нововведение при назначении субсидий – их получателям придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, раньше было 15% доходов.

Нововведения: учитывают жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ , приобретение топлива и сжиженного газа; денежное обеспечение военнослужащих, за исключением тех, кто находится в зоне ООС .

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫