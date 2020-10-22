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ГНС запустит бота, который будет напоминать о налогах

ГНС запустит бота, который будет напоминать о налогах

Государственная налоговая служба в ноябре планирует запустить tax-сервис бот в соцсетях, с помощью которого налогоплательщики смогут получить информацию о состоянии своих расчетов, результаты обработки документов и напоминание о необходимости подачи отчетности или уплаты налогов.

Об этом на онлайн-брифинге о новых цифровых возможностях для бизнеса в Украине сказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

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«В ноябре мы запускаем tax-сервис бот через мессенджер, телеграм и вайбер. На первом этапе будет возможность получить состояние расчетов с бюджетом, регистрационные и учетные данные, сообщения о результатах обработки документов, а также напоминания о необходимости подачи отчетности и уплаты налогов. На втором этапе – переход к уплате налогов в два клика и собственно оповещение о возникновении налогового долга. Сейчас этот бот тестируется”, – сказал Любченко.

Он напомнил, что Государственная налоговая служба двумя способами может предоставить административные услуги – или в центрах обслуживания налогоплательщиков, или в электронном виде.

«В прошлом году мы имели 4,2 млн админуслуг, которые предоставлялись в центрах обслуживания. На сегодня количество уменьшилось до 3,7 млн, и это говорит о том, что люди активно осваивают цифровые технологии», – отметил руководитель ГНС.

По материалам УКРИНФОРМ
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