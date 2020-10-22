МВФ предлагал поднять гарантии по вкладам всего до 300 тыс. грн

Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц с 200 тыс. грн всего до 300 тыс. грн.
Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик в ходе круглого стола «Влияние карантина на «экономные» привычки украинцев», проведенного онлайн «Финансовым клубом».
«Получили от МВФ совет повышать предельный размер возмещения до 300 тыс грн. На что сказали: «Друзья, простые расчеты, простая элементарная формальная логика показывают, что в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения с 200 тыс. до 300 тыс. мало что меняет». Этого мало. И мы всегда опирались на цифру по крайней мере в 600 тыс. грн», – рассказал Андрей Оленчик.
С августа 2012 года ФГВФЛ гарантирует вклады украинцев в банках на сумму до 200 тыс. грн, что на тот момент составляло примерно $25 тыс. в эквиваленте. На текущий момент это уже почти $7 тыс.
Все банки, которые привлекают средства физических лиц, кроме Ощадбанка, являются участниками Фонда гарантирования. Господин Оленчик рассказал, что 39,6% клиентов банков – участников Фонда держат в банках менее 10 грн, и эти мелкие средства, которые суммарно по банкам являются совсем незначительными, вообще не гарантируются Фондом.
«Еще у 59,2% клиентов вклады колеблются в пределах от 10 грн до 200 тыс. грн. А количество вкладчиков, у которых больше гарантированной суммы, на сегодня 1,2%. Поэтому Фонд в первую очередь создан, чтобы выполнять социальную роль и защищать неквалифицированного вкладчика в пределах гарантированной суммы, обоснованной и оправданной с социальной и экономической точек зрения», – пояснил Андрей Оленчик.
На эти 59,2% вкладов в пределах гарантированной суммы приходится 39,3% всего объема средств физлиц.
Уже все вкладчики, пострадавшие от банкопада, понимают, зачем существует ФГВФЛ. «Клиенты делятся на две категории: те, кто ищет надежный банк и пытается сохранить средства, и те, кто пытается заработать и идет на более высокую ставку. Но при этом тот факт, что банк входит в ФГВФЛ, является лакмусовой бумажкой, и клиенты обращают на это внимание», – говорит директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый.
“Исследование 2019 года показало, что 57% опрошенных при выборе банка для открытия счета обращали внимание на наличие гарантий возврата вклада. На втором месте – 52% – отзывы родственников, друзей. На третьем – 51% – процентная ставка по депозиту», – рассказал Андрей Оленчик.
Вкладчики с незначительными сбережениями «при любой погоде получат свои вклады». «А остальные должны рассчитывать, что став в четвертую очередь, что-то получат в период ликвидации банка за счет реализации активов», – отметил Андрей Оленчик.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина планирует закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 годаВчера, 22:28 - 1143 9
Список стран, после отпуска в которых требуется самоизоляцияВчера, 15:46 - 1354 4
Данилишин заявляет о вымывании из Украины свыше $25 млрд в пользу внешних кредиторов за 3,5 годаВчера, 15:15 - 1256 4
Ученые выяснили, как снизить риск заражения коронавирусом в помещении8 ч. назад - 1487 3
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%3 ч. назад - 1238 2
Украинцам разъяснили, засчитывают ли годы в вузе в трудовой стажВчера, 21:02 - 43288 2
Дом на Сицилии можно купить за 1 евро (фото)Вчера, 18:10 - 4948
Метро на Виноградарь: когда и сколько станций будет построеноВчера, 17:24 - 4583
Фонд гарантирования назвал долю банковских вкладов, подпадающих под гарантииВчера, 14:47 - 2512
Как подорожала недвижимость в Киеве с начала лета (инфографика)Вчера, 20:01 - 1866 1
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)Около часа назад - 48
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колееВчера, 10:24 - 315
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 661
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 404 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 1032