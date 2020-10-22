МВФ предлагал поднять гарантии по вкладам всего до 300 тыс. грн

Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц с 200 тыс. грн всего до 300 тыс. грн.

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик в ходе круглого стола «Влияние карантина на «экономные» привычки украинцев», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

«Получили от МВФ совет повышать предельный размер возмещения до 300 тыс грн. На что сказали: «Друзья, простые расчеты, простая элементарная формальная логика показывают, что в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения с 200 тыс. до 300 тыс. мало что меняет». Этого мало. И мы всегда опирались на цифру по крайней мере в 600 тыс. грн», – рассказал Андрей Оленчик.

С августа 2012 года ФГВФЛ гарантирует вклады украинцев в банках на сумму до 200 тыс. грн, что на тот момент составляло примерно $25 тыс. в эквиваленте. На текущий момент это уже почти $7 тыс.

Все банки, которые привлекают средства физических лиц, кроме Ощадбанка, являются участниками Фонда гарантирования. Господин Оленчик рассказал, что 39,6% клиентов банков – участников Фонда держат в банках менее 10 грн, и эти мелкие средства, которые суммарно по банкам являются совсем незначительными, вообще не гарантируются Фондом.

«Еще у 59,2% клиентов вклады колеблются в пределах от 10 грн до 200 тыс. грн. А количество вкладчиков, у которых больше гарантированной суммы, на сегодня 1,2%. Поэтому Фонд в первую очередь создан, чтобы выполнять социальную роль и защищать неквалифицированного вкладчика в пределах гарантированной суммы, обоснованной и оправданной с социальной и экономической точек зрения», – пояснил Андрей Оленчик.

На эти 59,2% вкладов в пределах гарантированной суммы приходится 39,3% всего объема средств физлиц.

Уже все вкладчики, пострадавшие от банкопада, понимают, зачем существует ФГВФЛ. «Клиенты делятся на две категории: те, кто ищет надежный банк и пытается сохранить средства, и те, кто пытается заработать и идет на более высокую ставку. Но при этом тот факт, что банк входит в ФГВФЛ, является лакмусовой бумажкой, и клиенты обращают на это внимание», – говорит директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый.

“Исследование 2019 года показало, что 57% опрошенных при выборе банка для открытия счета обращали внимание на наличие гарантий возврата вклада. На втором месте – 52% – отзывы родственников, друзей. На третьем – 51% – процентная ставка по депозиту», – рассказал Андрей Оленчик.

Вкладчики с незначительными сбережениями «при любой погоде получат свои вклады». «А остальные должны рассчитывать, что став в четвертую очередь, что-то получат в период ликвидации банка за счет реализации активов», – отметил Андрей Оленчик.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 октября 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 567,4 млрд грн, что на 12,9 млрд грн больше, чем на 1 сентября т. г. (554,5 млрд грн).

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