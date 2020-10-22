0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 199 0

МВФ предлагал поднять гарантии по вкладам всего до 300 тыс. грн

МВФ предлагал поднять гарантии по вкладам всего до 300 тыс. грн

Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц с 200 тыс. грн всего до 300 тыс. грн.

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик в ходе круглого стола «Влияние карантина на «экономные» привычки украинцев», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

«Получили от МВФ совет повышать предельный размер возмещения до 300 тыс грн. На что сказали: «Друзья, простые расчеты, простая элементарная формальная логика показывают, что в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения с 200 тыс. до 300 тыс. мало что меняет». Этого мало. И мы всегда опирались на цифру по крайней мере в 600 тыс. грн», – рассказал Андрей Оленчик.

С августа 2012 года ФГВФЛ гарантирует вклады украинцев в банках на сумму до 200 тыс. грн, что на тот момент составляло примерно $25 тыс. в эквиваленте. На текущий момент это уже почти $7 тыс.

Все банки, которые привлекают средства физических лиц, кроме Ощадбанка, являются участниками Фонда гарантирования. Господин Оленчик рассказал, что 39,6% клиентов банков – участников Фонда держат в банках менее 10 грн, и эти мелкие средства, которые суммарно по банкам являются совсем незначительными, вообще не гарантируются Фондом.

«Еще у 59,2% клиентов вклады колеблются в пределах от 10 грн до 200 тыс. грн. А количество вкладчиков, у которых больше гарантированной суммы, на сегодня 1,2%. Поэтому Фонд в первую очередь создан, чтобы выполнять социальную роль и защищать неквалифицированного вкладчика в пределах гарантированной суммы, обоснованной и оправданной с социальной и экономической точек зрения», – пояснил Андрей Оленчик.

На эти 59,2% вкладов в пределах гарантированной суммы приходится 39,3% всего объема средств физлиц.

Уже все вкладчики, пострадавшие от банкопада, понимают, зачем существует ФГВФЛ. «Клиенты делятся на две категории: те, кто ищет надежный банк и пытается сохранить средства, и те, кто пытается заработать и идет на более высокую ставку. Но при этом тот факт, что банк входит в ФГВФЛ, является лакмусовой бумажкой, и клиенты обращают на это внимание», – говорит директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый.

“Исследование 2019 года показало, что 57% опрошенных при выборе банка для открытия счета обращали внимание на наличие гарантий возврата вклада. На втором месте – 52% – отзывы родственников, друзей. На третьем – 51% – процентная ставка по депозиту», – рассказал Андрей Оленчик.

Вкладчики с незначительными сбережениями «при любой погоде получат свои вклады». «А остальные должны рассчитывать, что став в четвертую очередь, что-то получат в период ликвидации банка за счет реализации активов», – отметил Андрей Оленчик.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 октября 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 567,4 млрд грн, что на 12,9 млрд грн больше, чем на 1 сентября т. г. (554,5 млрд грн).

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше от депозита

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.