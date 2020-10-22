Отопительный сезон: два города пока не подключают к теплу

В Украине начался отопительный сезон – с 15 октября в большинстве областей начали подключать к теплоснабжению жилой фонд и объекты социальной сферы. В столице по состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
«Напоминаю, решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления по факту, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха ниже +8ºС. Поэтому, если сейчас в центре и на севере страны подключение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры к отоплению идет полным ходом, то на юге страны, в частности, в Херсоне и Николаеве отопительный период еще не начинался, а в Одессе и Запорожье подключено только на 5-10% зданий», — сообщила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталия Хоцяновская.
Как отмечается, по информации из регионов, жилищный фонд и коммунальные предприятия теплоснабжения на 100% готовы к осенне-зимнему периоду.
Сколько зданий сейчас подключены к теплу:
На 100% подключен жилой фонд в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Ровенской, Черниговской и Житомирской области этот показатель на уровне 97-99,9%.
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