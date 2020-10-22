Отопительный сезон: два города пока не подключают к теплу

В Украине начался отопительный сезон – с 15 октября в большинстве областей начали подключать к теплоснабжению жилой фонд и объекты социальной сферы. В столице по состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

«Напоминаю, решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления по факту, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха ниже +8ºС. Поэтому, если сейчас в центре и на севере страны подключение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры к отоплению идет полным ходом, то на юге страны, в частности, в Херсоне и Николаеве отопительный период еще не начинался, а в Одессе и Запорожье подключено только на 5-10% зданий», — сообщила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталия Хоцяновская.

Как отмечается, по информации из регионов, жилищный фонд и коммунальные предприятия теплоснабжения на 100% готовы к осенне-зимнему периоду.

Сколько зданий сейчас подключены к теплу:

из 81637 жилых домов подключены к теплу 37220 домов (45,6%);

из 31521 объектов социальной сферы отапливается 17907 заведений (56,8%);

из них — 8619 детсады (66,6%), 7459 школы (47,7%) и 1829 учреждения здравоохранения (62,2%).

На 100% подключен жилой фонд в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Ровенской, Черниговской и Житомирской области этот показатель на уровне 97-99,9%.

Справка Finance.ua:

В Украине формально стартовал отопительный сезон. И хотя жилой фонд из-за теплых погодных условий пока что не подключают к отоплению, ноябрьские платежки украинцев все же «потяжелеют».

Как добиться отопления, если в квартире холодные батареи.

По состоянию на сентябрь долги украинцев за коммунальные услуги выросли до 45 млрд грн. Для тех, кто имеет долги за коммунальные услуги, действует услуга рассрочки таких долгов.

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