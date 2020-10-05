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День финансов, 8 октября: бесплатные лекарства "от Трампа", планы Шевченко, блиц-опрос Козырева

День финансов, 8 октября: бесплатные лекарства "от Трампа", планы Шевченко, блиц-опрос Козырева

Четверг, 8 октября. Пока в Украине обещают отменить налог на доходы с депозитов физлиц, в США пошли дальше – и решили пообещать даже бесплатные лекарства от COVID-19.

Шевченко планирует отменить налог на доходы с депозитов физлиц. Глава НБУ Кирилл Шевченко предлагает отменить налог на доходы по депозитам физических лиц. В Минфине пока это предложение отклоняют, но, по словам Шевченко, регулятор вернется к этому вопросу.

Также глава НБУ сегодня спрогнозировал дальнейшую ситуацию на валютном рынке. По его словам, предложение валюты от экспорта осенью должно вырасти. У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожаев.

Кстати, на YouTube-канале Finance.ua вышло новое видео с финансовым экспертом Алексеем Козыревым. На этот раз мы приготовили для него блиц-опрос по вашим вопросам (p.s. все вопросы были достаточно интересными, а далеко не о курсе едином). Рекомендуем к просмотру:

Внимательно присмотритесь к своей субсидии. Скоро она может уменьшиться. В Украине после отмены карантина уменьшат размер субсидии. Если сейчас в формуле учитывают 15% от расчетного заработка, то по новым правилам – 20%. Но по рассчетам экс-министра соцполитики Андрея Ревы, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году.

  • В Минрегионе же пока обещают не повышать коммунальные тарифы, поскольку сейчас для этого нет оснований. Но есть основания для того, чтобы менять отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом. Что это все значит – читайте по ссылке

Хорошие новости для тех, кто привык рассчитываться картами. В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают банкам ограничить взимаемую ими с клиентов комиссию за пользование карточками. Авторы проекта закона сообщают, что размер комиссионного вознаграждения за эквайринговые услуги (прием банковских карт для оплаты товаров и услуг) в Украине в 7 раз превосходит европейский.

Шмыгаль нацелился расширить налог на машины В Украине транспортный налог в размере 25 тысяч гривен сейчас платят владельцы машин возрастом до пяти лет и ценой от 375 “минималок” (чуть больше 1,8 млн грн). Кабмин предлагает последнюю норму снизить до 200 минималок (1 млн грн). Соответствующее нововведение предусмотрено в законопроекте №4104 авторства премьер-министра Дениса Шмыгаля.

А в это время за океаном…

Гречка, крышки, консервы? Что только не обещают и чем только не задаривают украинцев наши политики. Но президент США переплюнул их всех и одним махом пообещал американцам бесплатные лекарства от коронавируса.

По словам Дональда Трампа, у США есть сотни тысяч практически готовых доз, а у него готово разрешение на экстренное использование. Лекарства обещают передать в больницы, как только смогут.

По материалам Finance.UA
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