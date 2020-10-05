Глава НБУ дал прогноз ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцы

Предложение валюты от экспорта осенью должно вырасти. Однако НБУ не планирует ломать рыночный тренд с помощью интервенций.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью изданию ZN.UA.
“Мы ожидаем увеличения валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы. У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожаев. То есть предложение валюты вероятно возрастет”, – сказал он.
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Как отметил Шевченко, НБУ продолжит политику гибкого курсообразования. И единственный фактор, от которого зависит курс в Украине, – это баланс спроса и предложения.
“Независимо от того, куда будет двигаться курс, мы не будем ломать рыночный тренд и продолжим сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, если это будет нужно. Подстраивать нашу курсовую политику к бюджетным показателям не планируем. Важнее, чтобы сам бюджет был сбалансированным и реалистичным”, – сказал он.
Он напомнил, что НБУ с начала сентября потратил из резервов более 200 млн долларов для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.
“Есть несколько причин, почему спрос увеличился. В частности, мы видели оживление со стороны импортеров. Плюс еще одна объективная причина – Минфин осуществлял погашение облигаций нерезидентов. Поэтому мы не имеем никаких курсовых целей, курс полностью зависит от ситуации на рынке в определенный промежуток времени”, – добавил Шевченко.
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