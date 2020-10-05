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Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривен

Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривен

В Украине транспортный налог в размере 25 тысяч гривен сейчас платят владельцы машин возрастом до пяти лет и ценой от 375 минималок (чуть больше 1,8 млн грн). Кабинет Министров предлагает последнюю норму снизить до 200 минималок (1 млн грн).

Соответствующее нововведение предусмотрено в законопроекте №4104 (авторства премьер-министра Дениса Шмыгаля).

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Если оставить старые правила, в следующем году минимальная цена, по которой нужно платить налог, составила бы 2,2 млн грн. По новым правилам – 1,2 млн.

“Указанные изменения предлагаются в связи с тем, что после увеличения размера минимальной заработной платы в 2020 году перечень автомобилей, который размещен на официальном веб-сайте Минэкономики, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, что привело к уменьшению количества автомобилей, которые подлежат налогообложению”, – объясняют в Министерстве финансов.

Если раньше транспортный налог платили в зависимости от объема двигателя, сейчас методику усложнили. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 1 февраля публикует на своем сайте список машин, за которые придется платить дополнительно. Также чиновники разработали специальный калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость машины.

Недостатки такой методики. Возможна техническая ошибка, при которой ведомство по какой-то причине может “забыть” упоминать некоторые редкие авто. Кроме того, усложнилась задача и для украинцев – если уведомление не поступило, самостоятельно узнать, нужно платить или нет, сложно.

Автоюрист Денис Коваленко рассказывает, что налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае, если по какой-то причине не получили “письмо”. Однако налоговики имеют право начислить неуплаченную сумму в течение трех лет. Так, если не заплатили в этом году из-за невнимательных налоговиков, вполне возможно, что в следующем году придется платить в двойном размере.

По материалам Обозреватель
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