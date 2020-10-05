В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлиц

Глава Национального банка Кирилл Шевченко предлагает отменить налог на доходы по депозитам физических лиц.

Об этом он заявил в интервью zn.ua.

«Одной из моих предложений этого года в правительство была отмена налога на доходы по депозитам физлиц. К сожалению, в Минфине это предложение не нашло отклика. Причины абсолютно понятные», – рассказал глава НБУ.

По словам Шевченко, регулятор вернется к этому вопросу.

«В большинстве стран инвестиционных инструментов в арсенале физических лиц значительно больше, в Украине же это или депозиты, или ОВГЗ и точка. Еще есть недвижимость, которая не является инвестиционным инструментом, но выступает реальной альтернативой первым двум. Учитывая нынешнюю ситуацию хотел бы вернуть привлекательность такого инвестиционного инструмента, как депозиты. Дело в том, что когда у нас процентные ставки были на уровне 25%, это налогообложение дохода не было столь значимым. Сегодня, когда доходность по депозитам, особенно валютными, снизилась, это налогообложение оказывает существенное влияние на перераспределение финансовых ресурсов», – пояснил глава НБУ.

Кроме этого, Шевченко подчеркнул, что поддерживает идею перезапуска фондового рынка в Украине, которую ранее озвучивал премьер-министр, из-за ограниченности финансовых инструментов.

Справка Finance.ua:

В 2019 году Совет Национального банка Украины во время заседания предоставила рекомендацию Кабинета министров Украины, в которой призвала инициировать отмену налогообложения процентов по банковским депозитам.

Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не так велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.